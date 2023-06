Cristiano Ronaldo loopt ondanks uitstekende gemiddelde uitverkiezing mis

Cristiano Ronaldo scoorde dit seizoen al veertien keer in zestien wedstrijden voor Al-Nassr, maar is door de Saoedische competitie niet opgenomen in het elftal van het jaar. Al-Hilal spits Odio Ighalo is opgenomen als sterkste spits in plaats van de Portugees.

Dat Ronaldo niet is opgenomen in het beste elftal van de Rosh Saudi League is opmerkelijk te noemen, al hebben de aanvalsleiders van andere clubs ook een goed seizoen doorgemaakt. Zo kwam Al-Ittihad spits Abderrazak Hamdallah tot 21 doelpuntn en maakte Ighalo als spits negentien treffers. Laatstgenoemde is door de competitie - op basis van Opta-statistieken - ook uitgeroepen tot de beste spits van dit seizoen in de competitie.

Het is bijzonder dat Ronaldo er niet tussen staat, aangezien de Portugese ster een van de boegbeelden is voor Saoedische competitie. Volgend seizoen komen daar meer Europese topspelers bij, want Karim Benzema vertrekt naar Al-Ittihad en Chelsea-middenvelder N'Golo Kanté lijkt diezelfde stap te gaan maken.