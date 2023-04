Ronaldo uit ongenoegen richting tegenstander na duur puntenverlies in titelstrijd

Het Al Nassr van Cristiano Ronaldo heeft zondagavond duur puntenverlies geleden in de titelstrijd. De huidige nummer twee van de Saudi Premier League kwam op bezoek bij Al Feiha niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Ook Ronaldo, die al elf keer trefzeker was sinds zijn opmerkelijke overstap naar de zandbak, kon niet voorkomen dat Al Nassr zonder overwinning van het veld stapte. De Portugees kon zijn frustraties moeilijk verbergen. Op beelden op social media is te zien dat hij zijn ongenoegen uit richting zijn tegenstanders.

Volgens het Spaanse Mundo Deportivo riep Ronaldo onder meer 'you don't want to play' naar een speler van Al Feiha. Hij maakte vervolgens ook nog wat handgebaren. Het was niet voor het eerst sinds de entree van Ronaldo in de Saudi Premier League dat hij gefrustreerd van het veld liep. Na de recente nederlaag tegen Ittihad FC schopte de Portugees uit frustratie tegen een waterfles.