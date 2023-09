De Eretribune pleit na overwinning van PSV voor nieuwe partner van Frenkie de Jong

Joey Veerman heeft in de laatste competitiewedstrijd van PSV voorafgaand aan de interlandperiode gesolliciteerd naar een basisplaats bij Oranje, vindt Mario Been. De middenvelder opende de score tegen RKC Waalwijk (0-4 zege) en behoorde tot de uitblinkers.

"Hij is bepalend voor dit PSV", merkt Been op. "Ik vind het echt een geweldige speler. Wat mij betreft kan hij in de basis bij Oranje. Ik denk dat hij samen met Frenkie de Jong op het middenveld kan spelen, al is het de vraag of dat de juiste balans is. Tegen Griekenland lijkt dat me wel."

Marciano Vink ziet De Jong en Veerman ook wel naast elkaar spelen. "Ik vind dat goede voetballers altijd met elkaar op het middenveld moeten kunnen spelen." Volgens Karim El Ahmadi zijn er geen twijfels over de voetballende kwaliteiten van Veerman. "Alleen over het omschakelen. Ik vond Schouten opbouwend vandaag ook geweldig. Misschien dat hij in de toekomst Frenkie de Jong beter zou aanvullen."

De 24-jarige Veerman speelde in juni zijn enige interland, toen hij als invaller meedeed in de wedstrijd tegen Italië (2-3) om plek drie in de Nations League. Hij gaf toen een assist en is nu geselecteerd voor de wedstrijden tegen Griekenland en Ierland.