De Telegraaf constateert een ‘trendbreuk’ bij Ajax: ‘Hij krijgt het vertrouwen om verder te werken’

De toekomst van Maurice Steijn bij Ajax hangt al een paar weken aan een zijden draadje, maar wie dacht dat de hoofdtrainer als eerste de laan uit zou worden gestuurd, kwam afgelopen zondag bedrogen uit. De Amsterdammers besloten na een dramatische middag in en buiten de eigen Johan Cruijff ArenA niet Steijn, maar technisch directeur Sven Mislintat op straat te zetten. Een ‘trendbreuk’, constateert De Telegraaf.

De druk op Ajax was gigantisch na de uiterst teleurstellende competitiestart. De Amsterdammers waren er alles aan gelegen zich te revancheren voor het afgelopen seizoen, maar haalden slechts vijf punten uit de eerste vier competitieduels. Ze speelden gelijk bij Excelsior en Fortuna Sittard en leden op bezoek bij FC Twente een kansloze 3-1 nederlaag. Ajax speelde in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille in de Europa League het chagrijn een heel klein beetje van zich af, maar beleefde een paar dagen later in De Klassieker tegen Feyenoord zowel binnen als buiten de lijnen een inktzwarte middag.

Die werd ’s avonds besloten met het ontslag van Mislintat. De Duitser was in mei aangesteld als technisch directeur, maar mocht na De Klassieker alweer zijn spullen pakken. “De clubleiding van Ajax koos niet voor directeur voetbalzaken Mislintat als man van de lange termijn, maar voor trainer Steijn als man van de korte termijn”, schrijft De Telegraaf. “Een trendbreuk. Normaal is de trainer-coach het eerste slachtoffer bij een sportieve crisis. Zijn volledig falende aankoopbeleid heeft echter de Duitser als eerste de kop gekost.”

Het boterde al een paar weken niet meer tussen Mislintat en Steijn. De heren spraken in de afgelopen maanden meermaals hun vertrouwen in elkaar uit, maar op de achtergrond ging het er hard aan toe. Steijn plaatste na afloop van het treffen tussen Fortuna Sittard en Ajax publiekelijk zijn vraagtekens bij de aankopen van Mislintat en de Duitser was na de nederlaag bij FC Twente naar verluidt al op zoek naar steun om de oefenmeester op straat te zetten. “Maar hij krijgt van Ajax het vertrouwen om verder te werken - ook met Mislintats aankopen - om de sportieve crisis het hoofd te bieden”, stelt De Telegraaf.

Dat betekent wel dat er snel een ommekeer zal moeten plaatsvinden op het veld. “Steijn zal snel moeten leveren in de Johan Cruijff ArenA, want alleen prestaties kunnen hem langer in het zadel houden. Vooralsnog presteert de Hagenaar, ondanks alle ellende hij en Ajax over zich heen gestort hebben gekregen in de afgelopen drie maanden, ondermaats. Lukt het Steijn om de boel op de rails te krijgen, dan is de kans aanwezig dat hij overwint bij Ajax en hij met een nieuw aan te stellen directeur voetbalzaken de selectie kwalitatief op peil kan brengen.”