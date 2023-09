Derksen sloopt Ek in Vandaag Inside: 'Je maakt je zelf belachelijk. Niemand neemt je meer serieus'

Johan Derksen heeft ongenadig hard uitgehaald richting Merel Ek. De politiek verslaggever was dinsdagavond als bargast aanwezig in de uitzending van Vandaag Inside, maar kreeg de wind van voren van De Snor, nadat hij beelden zag van interviewers die achter politici aanrenden voor een vraag. Zijn woorden waren niet mals.

“Dat geren van journalisten. Daar zie ik jullie ook aan meedoen”, richtte Derksen zich daarop plots tot Ek, die enigszins verontwaardigd keek aan het begin van het pleidooi van Derksen. “Achter een politicus aanrennen, die dan wat gillen. Ik vind dat zo minderwaardig om te moeten doen. Dat zijn inderdaad quotes voor het programma waarvoor jij werkt.”

Artikel gaat verder onder video

Ek reageerde vervolgens dat ze de interviews ook maakte voor Vandaag Inside, maar kwam er niet echt goed tussendoor. “Een serieus medium zal een journalist daar niet voor misbruiken. Dan heb je goede contacten dat ze later iemand kunnen bellen. Maar nee, ze rennen met z’n allen er achteraan. Je maakt je zelf belachelijk. Niemand neemt je meer serieus”, kreeg Derksen zelfs een schokreactie bij het publiek in de studio.

Wilfred Genee nam het daarop direct voor Ek op door te stellen dat zij nog heel jong is. René van der Gijp redde de enigszins pijnlijke situatie met een goede grap, door zich te richten op de buurman van Ek: Dave Maasland. “Cyberman heb je er nog zin in? Jij wordt zo afgebrand, er blijft niets van je over”, glimlachte Van der Gijp tussen de keiharde woorden in van Derksen.

Ook Job Knoester was het niet met Derksen eens en nam het op voor Ek, die eerder tussendoor nog wel iets kon terugzeggen tegen Derksen. “Nou, ik vind het helemaal niet minderwaardig”, verdedigde Ek zich. “Als iemand niets wil zeggen, dan kun je er toch achteraan gaan? Of als iemand ons probeert te ontwijken. Je weet dat we er staan.” Derksen was daar niet van onder de indruk en stelt dat journalisten niet achter de hoofdrolspelers moeten aanrennen. De woorden die hij koos, waren voor vaste gast Ek wel opvallend hard.