"Derksen walgt van 'vreselijke man met zelfvoldaan hoofd' bij Ajax"

Pier Eringa wordt volgens De Telegraaf genoemd als mogelijke opvolger van politiekorpschef Henk van Essen, die opstapt als hoogste baas van de Nationale Politie. Eringa is momenteel voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax, maar zou moeten opstappen als hij bij de politie aan de slag gaat. Johan Derksen zou dat zeer kwalijk vinden.

"Ik word helemaal gek van die Eringa. Ik vind dat zo'n vreselijke man", zei Derksen donderdagavond bij Vandaag Inside. "Dat is een jobhopper. Als je in een bedrijf continuïteit wilt en nastreeft, zou ik zeggen: niet Pier Eringa nemen. Op het moment dat hij in de directiestoel gaat zitten, is hij al met de volgende baan bezig."

Vervolgens komt het cv van de 62-jarige Eringa in beeld, met achttien verschillende banen sinds 1998. "Als de mensen een halfuurtje hebben, laten we even zijn cv zien. Hij is inderdaad begonnen bij de politie (als korpschef regio Flevoland, red.) Hij is overal geweest en zit nu net bij Ajax."

Bij Ajax heeft Eringa volgens Derksen geen goed werk geleverd. "Daar heeft hij een totaal mismanagement toegestaan als president-commissaris. Daar is hij verantwoordelijk voor, hij heeft niet ingegrepen. En nu willen ze hem als de baas van de politie in Nederland… Ik vind het ook zo'n wijsneus als hij op tv is, met dat zelfverzekerde hoofd."

Het cv van Pier Eringa:

