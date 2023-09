Deze drie namen stonden op het lijstje van Maurice Steijn: 'Maar Mislintat doet het gewoon niet!'

Sven Mislintat heeft tijdens de transferperiode meerdere wensen van Maurice Steijn niet ingewilligd. Nick Olij, Thiago Almada en Noa Lang zijn enkele namen die volgens De Telegraaf-journalist Mike Verweij op het wensenlijstje van de Ajax-trainer stonden. Geen van hen werd gehaald.

Ajax versterkte zich deze zomer met twaalf spelers: Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Ávila, Chuba Akpom, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Anton Gaaei, Diant Ramaj, Jakov Medic en Branco van den Boomen. Deze aanwinsten komen - waarschijnlijk zonder uitzondering - uit de koker van Mislintat en zijn dus niet op voorspraak van Steijn aangetrokken.

"Kijk, Maurice Steijn wilde heel graag naar Ajax en had natuurlijk nog geen grote clubs getraind. Ik durf inmiddels wel te zeggen dat Peter Bosz dit nooit had laten gebeuren. Dan was hij opgestapt. Je laat je toch niet twaalf spelers in de maag splitsen waar je nul inspraak in hebt?", vraagt de Ajax-watcher zich hardop af in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Steijn had volgens Verweij bepaalde spelers op het oog. "Er zijn een paar spelers die hij wel wilde. Noa Lang is er daar een van en Thiago Almada ook. Ik denk dat als je hem had gevraagd of hij Jerdy Schouten wilde, hij dat had gewild. Het is bekend dat hij Nick Olij van Sparta wilde, wat je daar ook van vindt. Het zijn gewoon wensen van een trainer die redelijk makkelijk in te willigen zin, maar Mislintat doet het gewoon niet", aldus Verweij.

De Ajax-watcher denkt dat Steijn 'heel graag' een rechtsbuiten aan zijn selectie had willen toevoegen. Valentijn Driessen noemt de naam van Hakim Ziyech. "Maar dat was natuurlijk een no-go binnen Ajax. Nu hebben ze helemaal niemand", doelt de chef voetbal van de krant op het feit dat Ajax geen échte rechtsbuiten heeft aangetrokken. Forbs, Akpom en Mikautadze kunnen op die positie wel uit de voeten, maar speelden bij hun vorige clubs op andere aanvallende posities.