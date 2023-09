Deze grote primeur uit 2013 lanceerde de carrière van Fabrizio Romano als transferspecialist

Fabrizio Romano geldt vandaag de dag als een absolute autoriteit op het gebied van transfernieuws. De dertigjarige voetbaljournalist uit Italië maakte de afgelopen jaren voor zichzelf naam als transferspecialist, met name op social media. In gesprek met Gary Lineker, Micah Richards en Alan Shearer legt Romano uit hoe de transfer van Mauro Icardi van Sampdoria naar Internazionale in 2013 zijn carrière als voetbaljournalist lanceerde.

Romano timmerde al op jonge leeftijd aan de weg in de voetballerij. “Ik was zeventien jaar oud. Ik woonde in Napoli en ik schreef voor enkele kleine Italiaanse voetbalwebsites”, memoreert hij bij The Rest Is Football. Romano legt uit hoe zijn leven op een dag volledig veranderde. Hij werd in 2010 vanuit Barcelona gebeld door een toen nog onbekende aspirant-zaakwaarnemer. “Hij was nog geen zaakwaarnemer, maar iemand die werkte in La Masia, de jeugdopleiding van Barcelona. Ik weet tot op de dag van vandaag nog steeds niet hoe hij aan mijn telefoonnummer kwam. Ik was geen bekende journalist, ik was een gewone jongen van een kleine website.”

Artikel gaat verder onder video

“Hij wilde graag zaakwaarnemer worden”, vervolgt Romano. “Hij vertelde mij dat hij enkele spelers uit de jeugdopleiding van Barcelona in zijn stal wilde halen, zodat hij kon werken als zaakwaarnemer. Mauro Icardi en Gerard Deulofeu speelden destijds in de jeugdopleiding van Barcelona. Hij vroeg mij om op mijn website stukjes te schrijven over Icardi en Deulofeu, zodat hij aan die spelers kon laten zien dat hij in staat was om aandacht voor hen te creëren. Zijn plan was om hen te strikken als cliënten, zodat hij kon werken als zaakwaarnemer.”

Romano stemde in met het voorstel van de aspirant-zaakwaarnemer. “Ik vroeg hem mij wat informatie over beide spelers toe te sturen. Ik publiceerde artikelen over hen. Daarna maakte Icardi een transfer van Barcelona naar Sampdoria. Daarna vertrok hij van Sampdoria naar Inter. De transfer van Icardi naar Inter was mijn eerste grote primeur. Vervolgens verhuisde ik van Napoli naar Milaan. In de eerste zes, zeven jaar was ik in de transferperiode elke dag te vinden in hotels en restaurants. Ik ontmoette zaakwaarnemers, directeurs, spelers: zo bouwde ik mijn netwerk op.” Romano heeft op het moment van schrijven 18,6 miljoen volgers op X en 24 miljoen volgers op Instagram.