Deze middenvelder wilde Feyenoord eigenlijk halen als opvolger van Kökcü

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese had Luis Chavez op de korrel als potentiële opvolger van Orkun Kökcü. De middenvelder stond hoog op het lijstje bij de Rotterdammers om in de winterstop naar De Kuip te komen. Ook ging hij in op de potentiële opvolger voor Lutsharel Geertruida, die lang op weg naar de uitgang leek in de afgelopen zomer.

Dat deed Te Kloese uit de doeken bij Goedemorgen Eredivisie. Omdat Feyenoord al langere tijd wist dat Kökcü in de afgelopen zomer zou worden verkocht, werd er gezocht naar een geschikte opvolger. Daarvoor kwam het in de afgelopen winter uit bij Luis Chavez. “Het is een jongen die ik al lang ken. Ik dacht, denk, dat hij met zijn drive en spelbepalende kwaliteiten een goede opvolger voor Orkun had kunnen zijn”, vertelde Te Kloese.

Het kwam niet tot een overgang, waarbij niet duidelijk was vanuit wie de deal uiteindelijk stukliep. “Maar uiteindelijk kwamen er andere inzichten en hebben we andere spelers kunnen halen. Het was geen makkelijk verhaal geworden, maar uiteindelijk is het niet doorgegaan. Hij ging naar Dinamo Moskou. Dat was voor ons een overweging om het niet te doen.”

Te Kloese belde Bayern München

Niet alleen de middenvelder stond op het lijstje van Feyenoord, ook deed Te Kloese navraag bij Bayern München of zij nog interesse hadden in Lutsharel Geertruida, nadat RB Leipzig afhaakte. Der Rekordmeister had belangstelling, maar hapte niet toe. Toch deed Feyenoord alvast wat voorbereidende acties voor een eventuele vervanger. “Daarvoor hadden we ook drie opties, waaronder een Braziliaans international, om hem te vervangen”, doelde Te Kloese vermoedelijk op Nino, hoewel de verdediger van Fluminense nog geen interland speelde voor de A-selectie van Brazilië.