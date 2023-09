Drie woorden van Luuk de Jong zorgen voor felle discussie bij ESPN: 'Heb je poep in je oren?'

PSV-spits Luuk de Jong blonk zaterdagavond uit tegen RKC Waalwijk en verkeert al langere tijd in goede vorm. Met het restant van de lastige EK-kwalificatiecyclus in aantocht wordt bondscoach Ronald Koeman door sommigen geopperd om De Jong ertoe te verleiden zich weer beschikbaar te stellen voor Oranje. Zelf zegt De Jong tegen ESPN dat het hoofdstuk Oranje is afgesloten, al laat hij de deur op een kier.

"Ik heb Ronald uitgelegd waarom ik bedankte", verklaart De Jong, die tegen RKC goed was voor een doelpunt en twee assists. "Ik nam het besluit vanwege mijn fysiek, ik wil bij PSV vol gas kunnen geven. En ik vind het ook fantastisch om thuis te zijn met mijn twee jonge kinderen en leuke dingen te kunnen doen."

Interviewer Hans Kraay junior drukt De Jong op het hart om een terugkeer te overwegen. "Ik heb een bewuste keuze gemaakt, Hans", zegt de aanvoerder van PSV echter. "Ik denk dat er zeker nog genoeg andere jongens zijn met kwaliteiten, die goed voor het Nederlands elftal zijn. Ik heb altijd aangegeven 'zeg nooit nooit', maar ik heb een bewuste keuze gemaakt."

"Definitief nee", beaamt De Jong, waarna Kraay junior de vraag stelt of De Jong dus nooit meer voor Oranje zal spelen. "Ik zeg nooit 'nooit'. Of definitief 'nee' hetzelfde betekent als 'nooit'? Je bent ook zo lastig, Hans. Er kunnen in het leven altijd dingen gebeuren waardoor iets kan veranderen, absoluut."

Kraay stipt aan dat het nu zo'n moment is: "Het volk je nodig, want er is geen nummer 9." De Jong antwoordt: "Ik heb juist bewust de keuze gemaakt om deze periodes m'n rust te pakken en te zorgen dat ik de volgende blokken weer vol gas kan geven voor PSV. Zo kan ik mijn fitheid controleren en dat is voor mij op dit moment het belangrijkste."

"Er kan altijd een bak koffie gedronken worden, ik heb een heel goede relatie met Ronald Koeman, dat is geen probleem. Maar hij weet mijn situatie. Ik heb het uitgelegd en we hebben er goed over kunnen praten", vervolgt De Jong. "Dat is duidelijk. Het is afgesloten. Zeker jammer, maar de keuze heb ik moeten maken voor mezelf."

Kraay spreekt vervolgens 'Jan Joost en de hele bende' in de studio toe. "Het is afgesloten", zegt de journalist. Jan Joost van Gangelen en Hugo Borst antwoorden: "Zeg nooit nooit!" Kraay: "Nee Hugo, het is nu afgesloten. Zeg maar tegen Hugo dat het afgesloten is", zegt Kraay richting De Jong, die simpelweg antwoordt: "Zeg nooit nooit."

"Zie je wel!", antwoordt Borst. "Hugo, je verziekt het hele interview. Het is afgesloten!", reageert Kraay. Borst: "Je hoort toch wat hij op het laatst zegt! Je hebt toch geen poep in je oren? Hij had ook kunnen zeggen: 'Hugo, houd op met dat geouwehoer, het is afgelopen. En nu zegt hij: 'Zeg nooit nooit.'"