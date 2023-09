Driessen haalt hard uit naar 'zogenaamd maatschappelijk betrokken' Wijnaldum

Georginio Wijnaldum lijkt zijn gewenste overstap naar Al-Ettifaq eindelijk te pakken te hebben. De Nederlander werd gedurende de transferzomer begeerd door onder meer Feyenoord en PSV, maar de middenvelder kiest dus uiteindelijk voor de stap naar de steenrijke Saudische competitie. Door maatschappelijke acties en uitspraken in het verleden snapt Valentijn Driessen heel weinig van de overstap.

De chef voetbal van De Telegraaf geeft tijdens de Kick-off podcast zijn mening over de deal. “Wijnaldum toont zich altijd heel erg maatschappelijk betrokken, en dat heeft hij vaker uitgedragen, bijvoorbeeld bij de boycot van VI na die Akwasi-rel. Daar voelde hij zich niet goed bij, en dat is prima”, begint Driessen. “Hij was een van de leidende figuren achter die boycot en sprak zich later nog eens uit over zwarte pieten op de tribune bij het Nederlands elftal.”

De journalist zette zijn vraagtekens achter een overstap naar het land Saudi-Arabië. “Als je dan gaat voetballen in een land waar de mensenrechten stelselmatig worden overtreden, waar de Sharia-wetten worden gevolgd, waar onthoofdingen zijn en waar vrouwenrechten er gewoon niet zijn, en daar gewoon een paar miljoen komt ophalen, dan vind ik dat wel selectieve verontwaardiging”, legt Driessen uit.

Driessen benadrukt dat zijn mening niks te maken heeft met de persoonlijkheid van 'de zogenaamd maatschappelijk betrokken' Wijnaldum. “Hij toont zich altijd maatschappelijk betrokken en het is goed dat we zulke spelers hebben, maar dan moet je natuurlijk ook het bredere plaatje zien. Hij had ook een statement kunnen maken, dat hij vanwege de mensenrechten niet naar dat land wilde”, sluit de chef voetbal af. Mike Verweij is het eens met zijn collega, maar heeft toch enige begrip voor de keuze van Wijnaldum. “Anders moest hij elke dag op veld C trainen bij PSG.”