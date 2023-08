Ontwapenende Isaac Babadi doet supporters van PSV aan iemand anders denken

Isaac Babadi kan terugkijken op een meer dan geslaagd debuut voor PSV. Het achttienjarige talent werd in de strijd om de Johan Cruijff Schaal voor de leeuwen gegooid en hield zich goed staande. Na afloop van de wedstrijd verscheen Babadi met een ontwapenende lach voor de camera van ESPN.

Babadi deed zeventig minuten mee in het duel dat door PSV met 0-1 werd gewonnen. Dankzij een doelpunt van Noa Lang wonnen de Eindhovenaren de eerste prijs van het seizoen. "Het is gelijk raak. De eerste trofee is binnen, dus ik kan heel trots terugkijken op mijn eerste finale", aldus Babadi, die tijdens het interview van oor tot oor staalt.

Echt zenuwachtig was Babadi niet voor de wedstrijd tussen de kampioen van de Eredivisie en de bekerwinnaar. "Ik ben hier wel een paar keer geweest, maar niet om te voetballen. Ik heb allerlei geruchten gehoord over Kuipvrees en dergelijke. Bij mij viel de Kuipvrees reuze mee."

Even leek het erop dat Babadi zijn ploeg op 0-1 zetten, maar zijn doelpunt werd vanwege buitenspel afgekeurd. Dat was balen. Ik moet eerlijk zeggen dat het stiftje gelijk op goal bedoeld was. Of ik een beetje een stilist ben? Ja, de fans moeten ook blij gemaakt worden. Ik ben zelf ook voetballiefhebber."

De glimlachende Babadi doet supporters van PSV denken aan Georginio Wijnaldum, die ook bekendstaat om zijn brede lach.