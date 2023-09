Druk op Ten Hag neemt toe: fout Onana leidt nederlaag tegen Bayern in

Manchester United heeft woensdagavond een valse start gemaakt in de Champions League. Op bezoek bij Bayern München ging de ploeg van trainer Erik ten Hag met 4-3 onderuit. Het was voor Manchester United alweer de derde nederlaag op rij.

Het seizoen van Manchester United verloopt vooralsnog niet op rolletjes. Ondanks dat er met de komst van André Onana, Mason Mount en Rasmus Højlund het nodige geld werd uitgegeven op de transfermarkt, vallen de resultaten flink tegen. In de eerste vijf speelrondes van de Premier League werden drie nederlagen geleden, waarvan twee deze maand: op bezoek bij Arsenal (3-1) en thuis tegen Brighton & Hove Albion (1-3).

Manchester United hoopte bij de start van het nieuwe seizoen in de Champions League de rug te rechten, maar slaagde daar niet in. Tegen het Bayern München van bankzitter Matthijs de Ligt moest de Engelse topclub na een klein halfuur de 1-0 slikken. Een op het oog houdbaar schot van Leroy Sané stuiterde via de handen van André Onana in het doel. Enkele minuten later verdubbelde Serge Gnabry de score.

Vrijwel meteen na rust deed Manchester United wat terug via Højlund, die zijn eerste doelpunt in Engelse dienst maakte. Het inspireerde de manschappen van Ten Hag niet tot een comeback. Bayern München bracht al snel de marge terug tot twee door een rake penalty van Harry Kane. De bal werd – na een VAR-ingreep - op de stip gelegd vanwege hands van Christian Eriksen.

Manchester United leek verslagen, maar de slotfase werd toch nog even spannend toen Casemiro de aansluitingstreffer maakte. De Braziliaan scoorde diep in blessuretijd nogmaals, maar invaller Mathys Tel had even daarvoor de 4-2 gemaakt, waardoor de ploeg van Ten Hag alsnog met een nederlaag van het veld stapte.