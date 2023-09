Duidelijke opdracht voor Michael van Praag bij Ajax: 'Hij moet hem eruit gooien'

Als het aan Mike Verweij ligt, dan is het eerste wat Michael van Praag bij Ajax moet doen als voorzitter van de Raad van Commissarissen, is het lozen van Maurits Hendriks. De journalist van De Telegraaf stelt dat de Chief Sports Officer geen enkele inbreng heeft bij de Amsterdammers en zou moeten vertrekken.

Chris Woerts kwam donderdagavond al met het nieuws dat de club geprobeerd heeft om Hendriks de deur uit te werken. De Chief Sports Officer wil echter nog van geen wijken weten, omdat hem gevraagd is om vrijwillig op te stappen. In dat scenario krijgt hij geen geld mee en dus zit Hendriks nog altijd op zijn post bij Ajax, tot afgrijzen van Verweij.

“Het zou een zege zijn als Maurits Hendriks vertrekt bij Ajax”, begint Verweij nog enigszins rustig in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. “Zijn rol is nog onderbelicht gebleven, want Hendriks lijkt vooralsnog overal mee weg te komen. Dat is toch godgeklaagd?”, stelt de journalist, die ook bang is dat Van Praag niet hard ingrijpt.

De erevoorzitter van Ajax is namelijk geen man die heel veel mensen direct de laan uitstuurt, weet hij uit ervaring. “Ik ben bang dat Van Praag dat niet doet”, aldus Verweij, die stelt dat het wel moet gebeuren. “Daarmee kan hij een geweldig statement afgeven. Van Praag moet gewoon Maurits Hendriks eruit gooien”, is Verweij stellig.

Van Praag is volgens Verweij, in tegenstelling tot welke mening collega Valentijn Driessen is aangedaan, wel de juiste man bij Ajax. Omdat hij royaal ervaring heeft als voorzitter en voorzitter van de RvC bij Ajax én omdat hij maar kort op zijn post zal zitten, want over een jaar moet er een compleet nieuwe RvC worden gepresenteerd door Van Praag en consorten. “Hopelijk komen ze dan met een heel sterke Raad van Commissarissen.”