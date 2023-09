Duidelijke uitblinker bij Ajax aangewezen: 'Dat probleem is opgelost'

was de beste Ajacied op het veld donderdagavond tegen Olympique Marseille in de groepsfase van de Europa League. Dat stelt analist Wim Kieft althans. Volgens de oud-international verdient de jeugdinternational een definitieve kans in de basis.

“Ik vond Taylor de beste man op het veld”, analyseerde Kieft over Taylor. Afgelopen weekend moest hij nog genoegen nemen met een plek op de bank ten faveure Sivert Mannsverk, omdat trainer Maurice Steijn met een dubbele controleur wilde spelen. Tegen Marseille stond Taylor wel weer in de basis. “Hij heeft enorm hard gewerkt. Hij kwam heel goed vaak achter de spits in de zestien.”

Artikel gaat verder onder video

Toch zag Kieft ook direct nog een verbeterpunt voor Taylor, die bij Jong Oranje in de afgelopen interlandperiode ook een goede indruk maakte. “Hij had er nog eentje moeten maken”, zag Kieft. “Aan het einde zat er nog meer in voor hem. Maar hij heeft zich goed gerevancheerd. Dat probleem is opgelost”, doelde hij op de puzzel op het middenveld voor Steijn.

Verder vonden Kieft en collega Dick Advocaat dat Ajax niet ongelukkig was tegen Olympique Marseille. “Misschien was Ajax zelf wel ietwat gelukkig”, concludeerden zij. Advocaat zag nog wel een duidelijk verbeterpunt voor trainer Maurice Steijn. “De restverdediging bij Ajax stond vaak niet goed. Maar ze hebben wel heel hard gewerkt. Het is geen schande om 3-3 te spelen tegen Marseille, zij hebben nog niet verloren.”