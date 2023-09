Dusan Tadic, Carel Eiting en Xavi Simons opgelet: zo kan het óók

De transferwindow zit erop. Dat betekent het einde van werk weigerende voetballers, balende bankzitters en niet trainende reserves. Toch zijn er ook spelers die wel door de voordeur zijn vertrokken en dat zou een voorbeeld voor anderen moeten zijn. Pantelis Hatzidiakos liet afgelopen week zien hoe het wél moet.

Carel Eiting meldde zich na de complete voorbereiding ziek op de eerste wedstrijd, omdat hij naar FC Twente wilde, wat pas twee arbitragezaken later uiteindelijk lukte. Dusan Tadic kwam niet meer trainen bij Ajax omdat hij met een vrije transfer naar Turkije wilde verkassen. Xavi Simons die wekenlang in een Champions League-voorbereiding een rookgordijn optrok en uiteindelijk razendsnel was vertrokken.

Artikel gaat verder onder video

Pantelis Hatzidiakos deed het anders en wilde AZ eerst naar de Conference League brengen. Al wekenlang lag er een akkoord met Cagliari, maar na het heenduel met SK Brann (1-1), waarin de verdediger had gescoord, kondigde hij zijn transfer tussen neus en lippen door al aan. “Nog één belangrijke wedstrijd voor AZ”, vertelde de doelpuntenmaker vol trots.

Een week later werd hij met zijn optreden in Noorwegen de man met de meeste Europese duels werd namens AZ boven Kew Jaliens en Maarten Martens. In de schaduw van de grote AZ-talenten, Calvin Stengs, Myron Boadu, goede vriend Teun Koopmeiners en vele anderen stapte hij met de een Conference League-ticket op zak als captain van het veld: op naar Italië. “Ik ben hier als kleine jongen gekomen. En ik ga ga als grote man weg”, sprak de verdediger terecht vol trots.

Een afscheid door de voordeur, zoals het hoort. Niet bang voor een blessure. Of boos om de hoofdprijs te missen. Of opeens niet meer te motiveren. Nee, gewoon je club Europa in brengen. Als recordhouder vertrekken, voor een goede transfersom. Luka Ivanusec hoopte het na wekenlange onderhandelingen met Feyenoord met Dinamo Zagreb ook te doen, maar zag het in de return pijnlijk misgaan in de voorrondes voor zijn oude club. Ook Ramiz Zerrouki deed iets soortgelijks bij FC Twente vorig seizoen, nadat zijn deal met Feyenoord een aantal keer afketste. Voetballers die door de voordeur vertrekken: laat het een voorbeeld zijn voor anderen. Zo kan het ook!