Hans Kraay jr. krijgt oorwassing op tv: 'Vind het heel vervelend dat je daar nu over begint'

Hans Kraay jr. heeft zich niet bepaald populair gemaakt bij Wim Jonk. De vaste gast van Goedemorgen Eredivisie speculeerde op de geruchten dat de technisch manager meeprofiteert van transfers van FC Volendam. Dat is pertinent onwaar volgens Jonk en dat gesprek leverde een ongezellige zondagochtend op.

“Er zijn afspraken gemaakt tussen Carel Eiting en FC Volendam om een goede transfersom af te dwingen”, kreeg Kraay jr. eerst nog bevestiging van Jonk, die vervolgens heel verbaasd keek bij de volgend woorden van de analist. “Beide partijen krijgen een percentage: Carel Eiting en Team Jonk.”

“Nee, niet Team Jonk”, reageerde Jonk fel op de woorden van Kraay, die hij interrumpeerde. Team Jonk is een groep invloedrijke mensen binnen FC Volendam. “Wij krijgen geen percentage. Ik vind het ook heel vervelend dat je er nu over begint. Dat is pure flauwekul. Wij kunnen een bonus krijgen van het bestuur als we goed presteren, zoals iedereen een bonus kan krijgen.”

“Ik vind het heel vervelend dat je elke keer dit soort dingen voor de bühne gooit. Dat zorgt voor onrust”, baalde de technisch manager van Het Andere Oranje. “Nu stond ook weer op internet van: ‘Jonk en consorten zullen wel blij zijn dat Murkin is verkocht’. Dan vraag ik me af: waar zijn we in godsnaam in beland? Wij krijgen geen enkel percentage op welke transfer dan ook.”

Na de oorwassing van Kraay jr. gaf Jonk ook nog tekst en uitleg over Eiting, met wie de afspraak lag om een zo’n hoog mogelijke transfersom uit te onderhandelen. Alleen als FC Volendam een megadeal zou weigeren, zou de transfersom van 400.000 euro ter sprake kunnen komen voor Eiting. De manier waarop de breuk uiteindelijk tot stand kwam, daar baalt Jonk van.

“Als je de hele voorbereiding meedoet en op de dag van de wedstrijd stuur je de trainer een appje, dat je ziek bent. Dat vind ik geen leiderschap. Daar kun je alles van vinden, maar dan laat je de mensen in de steek. Je moet altijd je voeten laten spreken”, zei Jonk. “Daar ben ik teleurgesteld over. Hij laat de supporters, de club en zichzelf in de steek.”