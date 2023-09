'EAFC 24 stelt fans van Feyenoord teleur en houdt De Kuip uit wereldberoemd computerspel'

Fans van Feyenoord kunnen voorlopig niet altijd niet in De Kuip spelen op het wereldberoemde computerspel EAFC 24. Het stadion van de regerend landskampioen is in eerste instantie niet toegevoegd aan het wereldberoemde computerspel, dat voorheen bekend was onder de naam FIFA.

Vanaf aanstaande vrijdag kan het spel worden gespeeld door mensen met de 'Ultimate Edition'. Zodoende hebben enkele content creators inmiddels al toegang tot het spel. Volgens EAFC 24-speler RaatjeFC is het in het spel geen plaats voor Stadion Feijenoord, in de volksmond ook bekend als De Kuip. Het zou kunnen dat de thuishaven van Feyenoord later nog wordt toegevoegd, maar die kans is niet zo groot.

Artikel gaat verder onder video

EAFC 24 komt officieel uit op 29 september. Vanaf dat moment is het spel voor iedereen beschikbaar. In de laatste uitgave van het spel was er wel plaats voor de Johan Cruijff ArenA van Ajax en het Philips Stadion van PSV. De Kuip was op zijn beurt wel te zien in het computerspel PES, de tegenhanger van FIFA. Dat spel is inmiddels ook bekend onder een andere naam. Konami heeft PES veranderd in eFootball.