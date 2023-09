'Engelse clubs jagen op Brian Brobbey; miljoenenbod in de maak voor spits van Ajax'

wordt naar verluidt goed in de gaten gehouden vanuit Engeland. De spits van Ajax staat er volgens geruchten goed op bij meerdere clubs uit de Premier League. Er zou zelfs een club zijn die van plan in om een flink bod uit te brengen op de international van Jong Oranje.

Volgens de transferspecialist Ekrem Konur houden meerdere clubs de verrichtingen van Brobbey nauwlettend in de gaten. Er worden daarbij geen namen genoemd, maar een club zou van plan zijn om in januari 2024 een behoorlijk bod uit te brengen. Dat zou gaan om twintig miljoen euro. Brobbey ligt op dit moment nog tot de zomer van 2027 vast bij Ajax.

De Amsterdammers kochten hem in de zomer van 2022 terug van RB Leipzig, dat hem een jaar eerder transfervrij had opgepikt in de Johan Cruijff ArenA. Een succes werd zijn avontuur in Duitsland echter niet. Ajax betaalde ruim zestien miljoen euro om de aanvalsleider terug te halen. Hij kende vervolgens een moeizaam seizoen en was geen eerste spits in Amsterdam.

Dat is inmiddels onder trainer Maurice Steijn wel zo. Brobbey was in de eerste vier competitiewedstrijd goed voor twee doelpunten. De clubs met belangstelling zullen hem deze week zeker gaan bekijken. Ajax speelt twee belangrijke thuiswedstrijd. In de Europa League wacht een duel met Olympique Marseille, in de competitie staat De Klassieker tegen Feyenoord op de planning.