Opvallend Eredivisie-team van de maand augustus: Feyenoord hofleverancier boven PSV

PSV kent een uitstekende seizoensstart: de ploeg van Peter Bosz plaatste zich voor de groepsfase van de Champions League en is in de Eredivisie nog zonder puntverlies. Hoewel Feyenoord begon met twee remises, staan er meer Rotterdammers dan Eindhovenaren in het team van de maand augustus. Voor de keuze voor Wieffer is opmerkelijk, omdat hij zeker in de eerste twee duels niet erg gelukkig was.

Feyenoord is met Lutsharel Geertruida en Wieffer hofleverancier samen met AZ, bij wie Vangelis Pavlidis (speler van de maand) en Yukinari Sugawara zijn genomineerd in het elftal van de maand. Ajax (Jorrel Hato, ook gekozen tot talent van de maand augustus) en PSV (Yorbe Vertessen) zijn met één speler vertegenwoordigd. Dat van de Eindhovenaren de stand-in van Noa Lang is gekozen, mag ook enigszins verrassend heten.

De keuze voor Wieffer is eveneens opvallend, omdat de middenvelder na zijn eerste wedstrijd tegen Fortuna Sittard extreem kritisch was op zichzelf. Ook trainer Arne Slot vond de middenvelder te kritisch op zijn eigen optreden. De keuzes voor het team van de maand worden gedaan op basis van statistieken (StatsPerform) en stemmen van voetballiefhebbers (KPN Man of the Match). Dat PSV in augustus minder wedstrijden speelde dan Feyenoord in Nederland, lijkt geen argument, omdat voor AZ hetzelfde gold en zij wel ook hofleverancier zijn.

Het Eredivisie Elftal van de Maand augustus: Ivor Pandur (Fortuna Sittard), Bas Kuipers (Go Ahead Eagles), Jorrel Hato (Ajax), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Yukinari Sugawara (AZ), Michal Sadílek (FC Twente), Mats Wieffer (Feyenoord), Yorbe Vertessen (PSV), Nikolas Agrafiotis (Excelsior Rotterdam), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam) en Vangelis Pavlidis (AZ).

𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 🏆 📊



Het Eredivisie Elftal van de Maand op basis van data en stemmen uitgebracht in KPN Man of the Match 📲



Lees meer:https://t.co/vyLWZYlePH#eredivisie #xi #totm pic.twitter.com/yZdXwOQbCw — Eredivisie (@eredivisie) September 3, 2023

𝗝𝗢𝗛𝗔𝗡 𝗖𝗥𝗨𝗬𝗙𝗙 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 🏆 Jorrel Hato (@AFCAjax) 👏



↳ 4 geslaagde tackles

↳ 18 keer het balbezit veroverd

↳ Passnauwkeurigheid van 94,1% (helft tegenstander)



Hato kreeg namens VriendenLoterij een cheque voor zijn voormalig amateurclub 🙏 — Eredivisie (@eredivisie) September 3, 2023