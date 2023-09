Eredivisie-smaakmaker: ‘Elke middenvelder die kan voetballen, wordt vergeleken met Frenkie de Jong’

Tygo Land is een speler om in de gaten te houden met het oog op de toekomst. De zeventienjarige middenvelder debuteerde vorige maand in de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht in het eerste van PSV en wordt een grote toekomst voorspeld. Land lijkt zelf de nuchterheid zelve.

Land is afkomstig uit de jeugdopleiding van sc Heerenveen en werd vorig jaar door PSV opgepikt. De Eindhovense club betaalde liefst 700.000 euro voor de middenvelder, die volgens kenners qua speelstijl veel weg heeft van Oranje-international en Barcelona-ster Frenkie de Jong. Land blijft zelf opvallend nuchter onder de vergelijkingen. “Elke middenvelder die tegenwoordig een beetje kan voetballen, wordt vergeleken met Frenkie”, zegt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“Eervol hoor, zeker. Maar bij mij gaan dat soort dingen het ene oor in en het andere oor uit. Ik wil mezelf zijn en als mezelf naar buiten komen”, vervolgt Land. “Het zegt wel iets als mensen je goed vinden. Dat is leuker om te horen dan als het niet zo is. Maar uiteindelijk gaat het om de dingen die de coaches aangeven en hoe ik mezelf voel en of ik tevreden ben.”

Land mocht op de openingsspeeldag van het seizoen kort als invaller meedoen tegen FC Utrecht. Daarna deed hoofdtrainer Peter Bosz geen beroep meer op de middenvelder en maakte hij zijn minuten in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong PSV. Land is blij dat hij ervaring op kan doen op het tweede voetbalniveau. “Hiervoor ben ik dus naar PSV gekomen. Om als zeventienjarige jongen actief te mogen zijn tegen bijvoorbeeld De Graafschap, Roda JC, NAC en Cambuur. Ik moest even wennen aan dit podium, omdat het een ontzettend fysieke competitie is. Maar wat is het meepakken van dit soort ervaring kostbaar voor een speler zoals ik. Het is echt top en ik word er fit van. Je voelt dat je sneller vooruit kunt gaan en ik ben superblij dat ik deze kansen krijg. Voor mij is het simpel: ik moet het fysiek volhouden en de progressie doorzetten”, aldus Land, die goed contact heeft met Bosz over zijn persoonlijke ontwikkeling. “Ik train al veel bij PSV 1 en de coach vindt het belangrijk dat ik ervaring in de Keuken Kampioen Divisie opdoe. Dit is voor mij echt de beste route.”