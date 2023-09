FC Twente stelt Joseph Oosting flink teleur bij terugkeer in Waalwijk

Een warm welkom voor FC Twente-trainer Joseph Oosting in Waalwijk leidde niet tot succes voor de gevierde oud-coach van RKC. Ondanks twee aluminiumtreffers dompelde invaller Filip Stevanovic vlak voor tijd de gasten uit Enschede in rouw. RKC won met 1-0 en mag voor de tweede achtereenvolgende keer drie punten bijschrijven.

Ongewijzigd gingen beide elftallen de strijd met elkaar aan in Waalwijk. Met Joseph Oosting als bezoekend coach in zijn oude hoofdkwartier was het voor de Twente-trainer niet direct smullen in de beginfase. Alleen de IJslandse rechtsback Alfons Sampsted was in de derde minuut gevaarlijk namens de gasten. RKC hield de gelederen goed gesloten en zat de Tukkers regelmatig met een blauwgeel voetje dwars.

De overwinning in Arnhem van vorig weekend had de manschappen van Henk Fraser vertrouwen gegeven. Dat vertrouwen liep bijna een deuk op toen Michel Vlap na een half uur spelen heel dichtbij de openingstreffer kwam. Zijn vrije trap belandde via de onderkant van de lat net niet achter de doellijn. Pech voor Twente wat ook vlak voor het rustsignaal het aluminium raakte. Een prima aanval via Daan Rots en Marvin Ugalde belandde voor de voeten van Sem Steijn die de paal raakte. Vlak daarvoor was de bedrijvige middenvelder al gevaarlijk met een poging van afstand. Het enige Waalwijkse gevaar kwam vanuit een corner. Verdediger Dario van den Buijs kopte van dichtbij net langs het doel van Lars Unnerstall.

RKC speelde de tweede helft met meer bravoure en maakte Twente het vrij lastig. Aanvallend wisten Michiel Kramer en Reuven Niemijer doelman Unnerstall te testen. Een doelpunt was nog te veel gevraagd, maar het visitekaartje werd wel afgegeven. Aan de andere zijde kon Twente geen vuist maken. Oosting wisselde aanvallend om zo de Waalwijkse defensie aan het wankelen te brengen maar de invallers konden geen potten breken. RKC oogde solide en comfortabel.

Vlak voor het eind van het duel was het invaller Filip Stevanovic die snoeihard de drie punten binnenschoot namens RKC. Helaas moest het duel direct erna kortstondig gestaakt worden omdat een beker op het veld het doelpunt ontsierde. De hervatting leverde Twente niets op. Redelijk machteloos waren de Tukkers in het tweede bedrijf, waardoor er geen vijfde achtereenvolgende zege en dus een record kon worden gevierd. RKC daarentegen mocht voor de tweede maal drie punten bijschrijven en krabbelt aardig op na een slechte seizoenstart.