Feyenoord krijgt heel slecht blessurenieuws voor belangrijke Champions League-duels

Feyenoord heeft ontzettend slecht nieuws gekregen over Ayase Ueda. De Japanse spits heeft een spierblessure opgelopen en is de komende weken niet inzetbaar. Omdat de Rotterdammers dan in de Champions League in actie komen en de eerste spits Santiago Gimenez is geschorst, zal trainer Arne Slot flink moeten puzzelen voor de Europese duels als het gaat om de spitspositie. Ook staat over anderhalve week het treffen met Ajax op het programma in de Eredivisie.

"De 25-jarige aanvaller is hierdoor naar verwachting de komende weken niet inzetbaar voor Feyenoord", schrijven de Rotterdammers over de spierblessure van Ueda. De aanvaller scoorde zaterdag nog in de eerste helft van het duel met Duitsland (1-4 zege), maar moest na een klein uur spelen gewisseld worden. Hij had last van zijn linkerbeen. Het blijkt om een spierblessure te gaan die hem minimaal enkele weken aan de kant houdt. In de Nederlandse competitie is Gimenez normaliter de eerste keuze in de spits, maar hij is tegen Celtic (thuis) en Atlético Madrid (uit) nog geschorst na zijn rode kaart van vorig jaar in de Europa League tegen AS Roma.

Ueda maakte voor de interlandbreak bovendien zijn eerste doelpunt in dienst van Feyenoord: op bezoek bij FC Utrecht maakte de Japanner een uitstekende indruk. Naast de twee wedstrijden in het miljardenbal wacht op nationaal niveau de komende weken onder anderen sc Heerenveen, Ajax, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Ueda ligt er dus enkele weken uit, waarbij het niet exact duidelijk is hoelang dat zal zijn. Als het om een serieuzere spierblessure gaat, dan zal hij al snel een maand uit de roulatie liggen.

"Ueda is inmiddels op trainingscomplex 1908 begonnen aan zijn herstelprogramma", schrijft Feyenoord nog wel over de eigen speler. Over een maand staat alweer een interlandbreak op het programma: als het tegenzit, dan zal Ueda voor die tijd niet meer kunnen spelen. Lutsharel Geertruida viel deze interlandbreak ook weg met een blessure, maar zijn kwetsuur lijkt mee te vallen. Normaliter is hij wel gewoon inzetbaar voor trainer Arne Slot.

Ayase Ueda is expected to be out for several weeks due to injury: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 12, 2023

