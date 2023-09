Fransen zien één lichtpuntje aan de kant van Ajax: 'Hij was een nachtmerrie voor de Marseille-verdediging'

De Franse media zijn onder de indruk van de wedstrijd die Ajax-aanvaller Carlos Forbs donderdagavond op de mat legde. De Portugese buitenspeler maakte in de Johan Cruijff ArenA zijn eerste doelpunt, maar was daarna gedurende de hele wedstrijd erg dreigend.

De Franse krant Onze Mondial vond dat Forbs samen met een speler van Olympique Marseille de grote uitblinker was in Amsterdam: "Samen met Pierre-Emerick Aubameyang de man van de wedstrijd. Het is simpel: Forbs was een nachtmerrie voor de Marseille-verdediging", concludeert de krant. "Hij maakte een doelpunt en gaf een assist: een XXL-prestatie.”

Er is in de Franse pers meer lof voor Forbs, die met afstand de meest dreigende aanvaller aan de kant van Ajax was: "De negentienjarige aanvaller liet de Marseille-defensie vanaf de rechterkant lijden, vooral Renan Lodi", schrijft Le Fiagro. "Gelukkig voor l’OM waren Steven Bergwijn en Brian Brobbey minder op dreef bij de aanval van de thuisploeg.”

Brobbey maakte een mindere indruk in het duel tegen de ploeg uit het zuiden van Frankrijk. Onze Mondial riep de sterke aanvaller van de Amsterdammers uit tot de flop van de wedstrijd: "Ondanks de zwakke Marseille-defensie werd hij niet een keer gevaarlijk. Hij deed veel te weinig mee aan het aanvalsspel.”