Geduld van Nederlandse clubs raakt steeds meer op: 'En wat gebeurt er met Ajax?'

FC Utrecht, Willem II en NAC Breda hebben een maand na de competitiestart al afscheid genomen van de hoofdtrainer. Ook in Nederland sneuvelen trainers steeds sneller, zo constateert analist Mario Been: "En wat gebeurt er met Ajax?"

Michael Silberbauer (FC Utrecht), Reinier Robbemond (Willem II) en Peter Hyballa (NAC Breda) zijn een maand na de competitiestart om verschillende redenen ontslagen. Vaak wordt er naar het buitenland gekeken als het om snelle trainersontslagen gaat, maar dat is anders geworden: "En nu doen we het zelf ook", zegt oud-trainer Been in het Algemeen Dagblad. "Er is niet veel geduld meer in de voetballerij en dus ook niet in Nederland."

Het is in het verleden niet vaak voorgekomen dat drie trainers uit het Nederlandse betaald voetbal zó snel op straat werden gezet. Vorig seizoen werd er met Sjors Ultee één trainer zeer vroeg ontslagen: "Dan hoor je de mensen zeggen dat de Turkse eigenaren op basis van emotie handelen en een trainer wegsturen. Maar bij Willem II, NAC en FC Utrecht gebeurt het dus ook gewoon in recordtempo. Een trainer kan denken: het hoort er tegenwoordig allemaal bij, maar om nou na een paar wedstrijden al te concluderen dat het anders moet, dat is best snel. En dan kun je jezelf ook afvragen: zijn de mensen die de blijkbaar verkeerde trainer hebben aangesteld wel vakmensen?", zegt Been.

Ook is het niet uitgesloten dat er in de komende tijd nog meer trainers de laan uit worden gestuurd, want er zijn meer clubs die er beroerd voor staan. Zo hebben RKC, Almere City en FC Volendam in de Eredivisie nog geen punt gepakt, waardoor de druk zal toenemen: "En wat gebeurt er als Ajax de week met FC Twente, Olympique Marseille en Feyenoord slecht doorkomt?", vraagt Been zich af. "Ligt dat dan aan Maurice Steijn of de mensen die de selectie hebben samengesteld? Zeg het maar."