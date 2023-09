Geen feestje, maar crisis in Heerenveen: Noppert pakt geen bal meer, supporters vragen om vertrek Van Wonderen

Het is crisis bij sc Heerenveen: in de wedstrijd waarin het dertigjarig jubileum in de Eredivisie werd gevierd, werd de formatie van Kees van Wonderen weggespeeld door Excelsior (0-3). Doelman Andries Noppert zag er bij de eerste twee doelpunten niet goed en sowieso leek het nergens op wat de Friezen voor de dag brachten. De supporters toonden massaal witte zakdoekjes en zongen om het vertrek van manager Kees van Wonderen.

Beide ploegen ontliepen elkaar nauwelijks op de ranglijst, want zowel sc Heerenveen als Excelsior behaalde tot dusver zes punten. Dankzij het betere doelsaldo stonden de Rotterdammers zelfs boven de Friezen, maar desalniettemin was de thuisploeg - met de van een schorsing terugkerende Haye - de favoriet, ondanks de drie voorgaande nederlagen. Door een handsbal van Haye keurde de VAR de snelle openingstreffer van Olsson af. Deze klap kwam de dolende thuisploeg niet meer te boven, want SC Heerenveen speelde een ontstellend zwak eerste bedrijf, ondanks de feestelijke opening.

Vorig seizoen eindigde dit duel in een oersaai 0-0 gelijkspel, maar dankzij de verrassende openingstreffer van Driouech was van een bloedeloze remise vanavond geen sprake. De dribbelgrage aanvaller verschalkte - na een minuut of twintig - met een zwabberende pegel Noppert in de verre hoek. Excelsior leek helemaal op rozen te zitten toen Driouech twee minuten later de score verdubbelde, maar uit de lijnen van de VAR bleek dat daar buitenspel aan voorafging.

SC Heerenveen stelde zwaar teleur én dankte Van Beek dat het vlak voor rust niet de deksel op de neus kreeg. De verdediger kopte een schot van Sanches Fernandes van de lijn. Het bleek uitstel van executie, want in de blessuretijd van de eerste helft strafte Agrafiotis stumperig balverlies van Van Ottele genadeloos af door aan te tekenen voor de 0-2.

De thuisploeg herpakte zich in de tweede helft gedeeltelijk, waarbij Excelsior-doelman Van Gassel de inzet van Van Ottele op een haar na de doellijn zag passeren, voordat hij redding bracht. Van een Friese stormloop was geen sprake, maar SC Heerenveen was wel de bovenliggende partij in het restant van de wedstrijd. Excelsior bleef echter compact verdedigen, waardoor het de voorsprong vasthield en het SC Heerenveen de tweede Rotterdamse nederlaag op rij bezorgde. De Ierse invaller Parrott was na een geweldige actie van Fitz-Jim verantwoordelijk voor het slotakkoord. Hij ramde de bal in de slotminuut nog de kruising in.