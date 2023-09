'Geen hartelijke knuffel tussen Pepi en Lozano. Ja wat, dat zie je toch?!'

De hoofdrolspelers hebben gereageerd op een opvallend ‘penaltymoment’ in de wedstrijd tussen PSV en NEC. Drie spelers van PSV wilden een late strafschop nemen, maar aanvoerder André Ramalho wees uiteindelijk Ricardo Pepi aan. Die benutte de penalty: 4-0.

Vaste strafschopnemer Luuk de Jong was al gewisseld en daardoor was het de vraag wie zich over de penalty zou ontfermen. Johan Bakayoko, Lozano en Pepi discussieerden met elkaar. “Ik zag Johan met een bal in z’n handen staan en ik zag dat Chucky de penalty wilde nemen. Maar het is Pepi die na Luuk de penalty’s neemt”, verduidelijkt trainer Peter Bosz voor de camera van ESPN.

“Dat was gewoon duidelijk en dat heeft de aanvoerder (Ramalho, red.) daar ook tegen de mannen gezegd. Ramalho liep naar ons toe, want hij wilde het nog even zeker weten. Dit gebeurt wel vaker, dat de haantjes ‘m willen nemen. Afspraken zijn afspraken”, benadrukt de oefenmeester.

Het publiek wilde in ieder geval dat Lozano de penalty nam, zo was duidelijk te horen. Zelf had de Mexicaan zijn rentree graag opgeluisterd met een doelpunt. “Ik wilde hem nemen, maar het was een beslissing van de trainer. Volgens mij zag iedereen dat ik hem wilde nemen, maar het was een beslissing van de trainer. Het publiek begon mij naam te schreeuwen, maar het was niet aan mij. Je moet de beslissing respecteren.”

Niettemin was Lozano de eerste die Pepi feliciteerde. Maar van harte ging dat niet, zag analist Kees Luijckx. “Het was geen hartelijk knuffeltje tussen Pepi en Lozano. Ja wat, dat zie je toch?! Het ziet ernaar uit dat die gasten even niet blij met elkaar zijn.” Jan Joost van Gangelen komt met een opmerkelijke vergelijking: “Het is alsof je een half jaar op wereldreis bent geweest, je komt thuis, je ziet je gezin weer en dan vind je toch dat de buurman net iets te dicht bij je eigen vrouw staat. Dat gevoel geeft het mij. Dat je denkt: ik ben toch net terug?”