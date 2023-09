Gefrustreerde Matthijs de Ligt verlaat zonder ook maar één woord te zeggen het stadion

raakt langzaam maar zeker gefrustreerd door zijn situatie bij Bayern München, zo meldt BILD. De 24-jarige centrale verdediger moet op dit moment genoegen nemen met een plek op de bank. Dit seizoen speelde hij, verdeeld over vijf wedstrijden, slechts 81 minuten.

Thomas Tuchel geeft centraal achterin de voorkeur aan Min-jae Kim boven De Ligt. De van Napoli overgekomen Zuid-Koreaan vormt samen met Dayot Upamecano het hart van de verdediging. Woensdag tegen Manchester United was er helemaal geen speeltijd weggelegd voor De Ligt. Volgens BILD verliet de oud-speler van Ajax na afloop zonder ook maar een woord te zeggen het stadion.

Het humeur van De Ligt zou steeds meer verslechteren nu hij weinig aan spelen toekomt. Thomas Tuchel begrijpt dat De Ligt het lastig heeft met zijn reserverol. “Hij verdient het om te spelen, honderd procent. Hij is in goede vorm. Natuurlijk zou hij liever meer willen spelen, maar hij is een echte teamspeler. Iedereen moet er altijd klaar voor zijn. Dat is hij ook. Hij doet precies wat hij moet doen”, aldus Thomas Tuchel richting de wedstrijd van Bayern tegen VfL Bochum van komende zaterdag.

De Ligt maakte een jaar geleden voor zeventig à tachtig miljoen euro de overstap van Juventus naar Bayern München. Waar de Nederlandse verdediger in zijn eerste seizoen in Duitse dienst veel indruk maakte en bijna alles speelde, houdt hij nu – net als Noussair Mazraoui – de bank warm in Zuid-Duitsland.