Grof VAR-schandaal: 'menselijke fout' kost Liverpool zuiver doelpunt in topwedstrijd

Engeland is in de ban van een nieuw VAR-schandaal. Tijdens de topper van zaterdagavond tussen Tottenham Hotspur en Liverpool (2-1) werd een geldig doelpunt van Luis Díaz bij een 0-0 tussenstand in de eerste helft ten onrechte afgekeurd vanwege ‘een menselijke fout’ van de videoscheidsrechter.

Liverpool kwam zaterdag na 26 minuten met tien man te staan na een directe rode kaart voor Curtis Jones, maar kort erna dachten the Reds alsnog op voorsprong te komen. Luis Díaz scoorde na een pass van Mohamed Salah, maar het doelpunt van de Colombiaanse aanvaller werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

Opvallend was meteen dat de VAR op televisie geen buitenspellijnen toonden, waarmee het buitenspel van Luis Díaz zou worden bevestigd. Dit leidde logischerwijs tot twijfels over de juistheid van de beslissing. Kort na afloop van de wedstrijd heeft de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), het hoogste orgaan van de arbitrage in het Engelse professionele voetbal, in een statement toegegeven dat het doelpunt van Luis Díaz had moeten tellen.

“De PGMOL erkent dat er in de eerste helft van Tottenham Hotspur - Liverpool een grote menselijke fout is gemaakt”, klinkt het. “Het doelpunt van Luis Díaz werd afgekeurd vanwege buitenspel door de arbitrage op het veld. Dit was een duidelijke feitelijke fout die gecorrigeerd had moeten worden door de VAR. Echter, de VAR heeft niet ingegrepen. De PGMOL stelt alles in het werk om uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Het is zeker niet de eerste keer dat de VAR in Engeland een modderfiguur slaat. Vorig seizoen tijdens Arsenal - Brentford (1-1) bijvoorbeeld werd de gelijkmaker van Brenford uit buitenspelpositie goedgekeurd door de arbitrage. Ook toen was de VAR ‘vergeten’ de lijn te trekken die zou aangeven dat er een buitenspelsituatie was bij het doelpunt van Brentford.