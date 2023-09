Grote hilariteit over uitkaartjes PSV bij Almere City FC

Grote hilariteit over de kaartjes van de PSV-supporters zaterdagavond in Almere. De fans van de Eindhovenaren zijn gewoon welkom in het kleine uitvak voor de Eredivisiewedstrijd in het Yanmar Stadion. Maar dat Almere City FC op dat niveau speelt, dat is duidelijk nog even wennen voor de ticketdrukkers.

Op de kaartjes, die overigens slechts negen euro per stuk zijn en het vrije zitkeuze is in het uitvak, staat namelijk nog het logo van de Keuken Kampioen Divisie, in plaats van de Eredivisie. Almere City FC promoveerde vorig seizoen voor het eerst in de clubhistorie naar de Eredivisie en daar is duidelijk nog niet iedereen aan gewend.

Artikel gaat verder onder video

Bij eerdere thuiswedstrijden kwamen PEC Zwolle en FC Twente op bezoek, maar voor het duel met de topploeg PSV is er grote drukte, zo ondervonden de fans van Almere City FC op voorhand. Niet alleen voor de thuissupporters en kaartjesdrukker was het even wennen, ook voor de spelers van PSV was het even zoeken. De spelersbus stond in eerste instantie namelijk op de verkeerde plek geparkeerd bij het stadion in Flevoland. Ondanks alle perikelen kon er gewoon op tijd worden afgetrapt in Almere.

Volg hier de wedstrijd tussen Almere City FC en PSV live!

Onderweg naar Almere,let vooral op linksboven wat er staat #almpsv pic.twitter.com/nHLGNng975 — petervandoorne (@petervandoorne) September 23, 2023

#almerecity moet nog wennen aan de Eredivisie, of spelen ze toch liever in de KKD? pic.twitter.com/BX4mfTE7aC — Eric v Heijnsbergen (@Ericvheijns) September 23, 2023

Inmiddels zijn ze bij de juiste ingang aangekomen en kunnen ze naar binnen. #almpsv pic.twitter.com/Wiu90OrGeQ — 𝘼𝙡𝙢𝙚𝙧𝙚 𝘾𝙞𝙩𝙮 𝙁𝙖𝙣𝙨 (@AlmereCityFans) September 23, 2023