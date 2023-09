Grote verbazing over dubieus besluit arbiter Rob Dieperink bij PEC Zwolle - Go Ahead Eagles

Robert Maaskant heeft zich verbaasd over het besluit van de arbitrage om het fraaie doelpunt van Willum Willumsson namens Go Ahead Eagles bij PEC Zwolle af te keuren. Hoewel het op het nippertje buitenspel was, ging het om een moment veel eerder in de aanval en had het weinig te maken met de knappe solo van Willumsson. Had de treffer wel afgekeurd moeten worden?

“Het heeft totaal geen enkele invloed op de aanval die volgt”, begint Maaskant bij ESPN in de rustanalyse over het besluit van arbiter Rob Dieperink. “Hoe ver moet je teruggaan in de aanval? Het is een mooie goal, wel slecht verdedigd. En ja, het is buitenspel en hij geeft hem daarna aan de doelpuntenmaker. Maar hoe ver moet je terug?”

Als voorbeeld noemt Maaskant een kans van PEC Zwolle eerder in de eerste helft. “Zwolle krijgt een ingooi mee, die eigenlijk voor Go Ahead Eagles was. Als er later in die aanval dan ergens een goal valt, moet je die dan ook nog afkeuren omdat de ingooi voor Go Ahead Eagles was?”, vraagt Maaskant zich hardop af. Ook op social media was er veel te doen over het besluit van Dieperink, die dat uiteraard deed op basis van input van de VAR.

De VAR als middel om met een vergrootglas en een zoomlens doelpunten af te kunnen keuren.



Je moet er van houden, Pieter Omtzigt zal er vast dol op zijn, maar je kunt je afvragen of het systeem hier ooit voor bedoeld was.



Verder leuke IJsselderby. — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) September 17, 2023

Mierenneukerij op de vierkante millimeter?

Dat noemen we tegenwoordig #VAR. — Carlo Giugie (@CarloGiugie) September 17, 2023

Vitesse sloopt zichzelf. De VAR sloopt de rest van de Eredivisie. — De nummer 14 van Nederland ⬇️ (@YB_Eagle) September 17, 2023