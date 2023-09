Grote verontwaardiging om ticketprijzen van PSV: ‘Het is echt schaamteloos’

Op social media is verontwaardiging ontstaan over de ticketprijzen die PSV hanteert voor het thuisduel met Arsenal in de Champions League. Wie het bezoek van de Engelse grootmacht op 12 december live wil zien in het Philips Stadion, betaalt minstens 70 euro. Dat vinden veel fans en voetballiefhebbers te gortig.

De losse kaartverkoop voor PSV - Arsenal ging maandag van start. Het goedkoopste toegangsbewijs kost 70 euro en levert een plekje hoog achter het doel op. De verkoop van passe-partouts, goed voor toegang tot alle drie de groepsduels in de Champions League, werd enkele weken geleden al afgerond.

“70 euro voor het goedkoopste kaartje tegen Arsenal is wel echt schaamteloos hoor”, schrijft iemand op X, voorheen Twitter. “Er is meer dan genoeg vraag, dus het zal snel uitverkopen, maar dit is gewoon niet meer te betalen voor sommige mensen.” Een andere gebruiker gebruikt eveneens het woord ‘schaamteloos’. “Ik praat voor anderen, maar dit is voor een steeds groter deel van de mensen niet te betalen”, klinkt het. Een ander reageert met: “Daarom kijk ik dus genoodzaakt alle wedstrijden voor de televisie. Helaas voor mij niet te betalen.”

Er zijn ook supporters die wel begrip hebben voor de vraagprijs die PSV hanteert. “Beetje een dubbel gevoel. Als ze alle kaartjes (gechargeerd) 10 euro maken en ze moeten in de winterstop een speler verkopen, dan zou ik het slecht beleid vinden.” Een ander reageert met: “Het is veel geld, maar niet duur en al helemaal niet schaamteloos. Dit is top Europees voetbal. Ga eens naar een concert van een internationale artiest, Soldaat van Oranje of 40-45 de Musical? Ik snap wel heel goed de teleurstelling.”

Het duel met Arsenal is voor PSV het slotstuk van de groepsfase. De entreeprijs voor de thuiswedstrijden tegen Sevilla (3 oktober) en Lens (november 8) ligt significant lager: vanaf 50 euro. Beide duels zijn overigens nog niet uitverkocht, ondanks het feit dat de ontmoeting met Sevilla al over twee weken op het programma staat.

Goedkoopste kaartje €70 euro tegen Arsenal is wel echt schaamteloos hoor. Meer dan genoeg vraag, dus zal snel uitverkopen, maar is gewoon niet meer te betalen voor sommige mensen. — Janna (@jannadw_) September 18, 2023

Wat, voor de klassieker betaal ik 70 euro zondag — Stijn (@Alaphilippe_) September 18, 2023

Ik vind het ook schaamteloos. Ik praat voor anderen maar dit is voor een steeds groter deel van de mensen niet meer te betalen. — Provie (@Provie_of_Proof) September 18, 2023

Je hoeft niet te gaan wordt gewoon uitgezonden. Weet het is niet hetzelfde maar als je het geld niet hebt een alternatief — nikki (@NNikki77) September 18, 2023

Ik heb een passe partout dus het is niet mijn probleem, maar ik verbaas me er over — Janna (@jannadw_) September 18, 2023

Daarom kijk ik dus genoodzaakt alle wedstrijden voor de televisie. Helaas voor mij niet te betalen 😔 — Judith (@JudithPSV) September 18, 2023

Als studente zijnde is dit voor mij echt by far onbetaalbaar. Zo’n cl-wedstrijddag ben je onderhand 150 + voor kwijt — Levi_Rombouts (@levi_rombouts) September 18, 2023

Het is veel geld, maar niet duur en al helemaal niet schaamteloos. Dit is top Europees voetbal. Ga eens naar een concert van een internationale artiest, soldaat van oranje of 40-45 musical? Ik snap wel heel goed de teleurstelling, — BTO1975 (@BTO19752) September 18, 2023

Beetje dubbel gevoel. Als ze alle kaartjes (gechargeerd) € 10,- maken en ze moeten in de winterstop een speler verkopen, zou ik het slecht beleid vinden. — PSV to the MAX (@psvjw) September 18, 2023

€70?!? Echt?!?



Dat is heel duur… dan heb ik ook een trainkaartje van Groningen nodig 😭 — Liam (@groningooner) September 18, 2023