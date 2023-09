Guinness erkent wereldrecord PSV: bijzondere video met Frits Philips

De langstlopende sponsorverbintenis ter wereld tussen Philips en PSV is goed voor een officieel wereldrecord. Dat maken Philips en PSV bekend daags na het 110-jarig bestaan van de voetbalclub. Dit record wordt officieel bekrachtigd door een vermelding in het Guinness Book of Records. Algemeen directeur PSV Marcel Brands en Philips CEO Roy Jakobs nemen later vandaag de officiële oorkonde ter bevestiging van het wereldrecord in ontvangst.

“Philips staat natuurlijk aan de basis van het verleden, het heden en de toekomst van onze club”, zegt Brands. “Hoewel de invulling van het sponsorship in de loop der jaren is veranderd, zijn we onverminderd blij met de inzet van Philips. We blijven samen innoveren en trekken samen op in maatschappelijke initiatieven, waarin we de hele regio betrekken. De samenwerking is daarom niet alleen belangrijk voor PSV, maar voor iedereen in de regio Brainport Eindhoven.”

Het record wordt aangekondigd door een bijzondere video met wijlen Frits Philips in de hoofdrol. De in 2005 overleden voormalig bestuursvoorzitter van Philips stapt uit zijn standbeeld en spreekt de kijker toe. Bekijk de video hieronder.