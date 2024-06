PSV zorgt voor verbijstering met ‘compleet belachelijk’ standbeeld bij stadion

Op social media klinkt grote verbazing over het standbeeld dat PSV deze week onthulde bij de hoofdingang van het Philips Stadion. De Eindhovense club vereeuwigde volkszanger Guus Meeuwis namelijk als jongetje in brons.

Meeuwis werd vrijdagmiddag door Algemeen Directeur Marcel Brands van PSV verrast met het standbeeld. Het is een blijk van waardering voor de reeks van zeventien concerten van de Brabants volkszanger in het Philips Stadion, waarvan dit jaar de laatste reeks concerten plaatsvindt.

“‘Groots met een zachte G' is onlosmakelijk verbonden met het Philips Stadion, dat zeventien jaar het decor vormde voor het muzikale spektakel. Dit jaar vindt de laatste reeks concerten plaats. Voor PSV reden om de Brabander te eren met een bronzen beeld bij ingang 8, waarop ‘kleine Guus’ te zien is”, licht de Eindhovense club toe op zijn website.

“De imposante staat van dienst van Guus konden wij natuurlijk niet geruisloos laten passeren”, vult Brands aan. “Zijn droom als kind was om ooit in het Philips Stadion te spelen én dat is hem gelukt. Weliswaar niet als voetballer, maar desondanks bereikte hij ongekende successen. En dat is Guus van harte gegund.”

Veel voetballiefhebbers en fans van PSV zijn verbaasd dat de club ervoor gekozen heeft om nota bene Guus een standbeeld bij de hoofdingang van het stadion te schenken. Onder de bekendmakingspost van PSV op X en elders op het sociale platform regent het negatieve en verbaasde reacties. “Daar hoort geen zanger te staan maar een clubicoon. Keuze genoeg, kan er zo tien opnoemen die echt meer aanspraak maken hierop dan Guus”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Een ander reageert met: “Gun het Guus best, maar daar had natuurlijk een standbeeld voor Hiddink, Luuk (De Jong, red.) of Nilis moeten staan.”

Een selectie van de reacties op X op het standbeeld dat PSV bij het Philips Stadion plaatste van Guus Meeuwis:

