Haalt Ajax vandaag de verlosser naar Amsterdam? 'Van wat ik hoor, is hij de beste'

Het is een kwestie van tijd voordat Ajax de komst van Sivert Mannsverk bevestigt. Rondom de wedstrijd tegen Ludogorets bevestigde trainer Maurice Steijn al dat de middenvelder zal worden aangetrokken: hij komt over van Molde FK. Ziggo Sport-analist Youri Mulder heeft hoge verwachtingen van Mannsverk.

Mulder had jarenlang een relatie met de Noorse Nina Freidher, met wie hij twee kinderen heeft. Zijn ex en kinderen wonen nog in Noorwegen, waardoor Mulder nog vaak in het Scandinavische land is.

Artikel gaat verder onder video

"Ik volg het voetbal in Noorwegen niet heel goed, maar wat ik hoor is dat het de beste middenvelder van het land is", zegt Mulder na de 0-1 nederlaag van Ajax tegen Ludogorets. "Er komen een hoop goede spelers vandaan tegenwoordig. Mannsverk schijnt een hele goede te zijn. Hij speelt voor de verdediging en daar is bij Ajax wel behoefte aan, zo hebben we vandaag weer gezien. Van den Boomen voldoet ook nog niet op die plek. Daar kan Ajax wel wat gebruiken."

