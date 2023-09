Hans Kraay jr. weet na vier speelronden al wie de Speler van het Jaar wordt in de Eredivisie

Het seizoen is weliswaar nog maar een paar speeldagen onderweg, maar Hans Kraay jr. weet nú al wie volgend jaar wordt verkozen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie. Als we de verslaggever van ESPN moeten geloven, dan wordt Jerdy Schouten de opvolger van Orkun Kökçü. De oud-aanvoerder van Feyenoord, die afgelopen zomer transfereerde naar Benfica, mocht vorige week de prijs voor beste speler in Nederland in ontvangst nemen.

PSV was er in de afgelopen transferperiode al vroeg bij. De Eindhovenaren trokken flink de portemonnee voor de komst van Noa Lang en Ricardo Pepi en investeerden daarmee serieus in hun voorhoede. Ook op het middenveld kwam er wat bij. PSV nam op de slotdag van de transferwindow weliswaar afscheid van Ibrahim Sangaré, maar zijn vervanger was een paar weken eerder al gearriveerd in Eindhoven. Schouten maakte de overstap van Bologna naar PSV en heeft in zijn eerste wedstrijden voor de Champions League-deelnemer meteen een uitstekende indruk achtergelaten.

Een uitverkiezing voor het Nederlands elftal leverden zijn eerste optredens voor PSV Schouten nog niet op. De middenvelder werd vorig jaar door toenmalig bondscoach Louis van Gaal bij de selectie gehaald voor de Nations League-duels met Wales en Polen. Schouten verscheen in de uitwedstrijd tegen Wales (1-2) zelfs aan de aftrap. Het bleef vooralsnog bij één interland voor de geboren Spijkenisser. Maar daar komt waarschijnlijk snel verandering in. Zéker als Schouten aan de hoge verwachtingen van Kraay jr. voldoet. “De prijs kan je alvast neerzette: Jerdy Schouten wordt met afstand de Speler van het Jaar”, vertelt de verslaggever tegen FCUpdate.nl.

Benieuwd naar de voorspelling van onder meer Kees Jansma? Bekijk dan de video hieronder óf op YouTube!