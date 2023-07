Arne Slot hakt knoopt door en wijst nieuwe aanvoerder Feyenoord aan na vertrek van Kökcü

Gernot Trauner is komend seizoen de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. De ervaren verdediger uit Oostenrijk neemt de aanvoerdersband over van Orkun Kökçü, die deze zomer een transfer maakte naar Benfica. Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida zijn door trainer Arne Slot aangewezen als reserve-aanvoerders.

Trauner gaat beginnen aan zijn derde seizoen als speler van Feyenoord. Hij droeg de aanvoerdersband in het verleden al eens bij afwezigheid van Kökçü. Op dit moment is de international van Oostenrijk herstellende van een blessure. Zodoende is hij voorlopig nog uit de roulatie. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Benfica (zondag, 16.00 uur) zal Geertruida de captain van de Rotterdammers zijn.

Bijlow lijkt dus de derde optie in het rijtje van Slot. De doelman gaf onlangs nog aan dat hij open stond voor het aanvoerderschap. Eerder bedankte de Oranje-international nog voor die eer. Daar staat hij inmiddels dus anders in. "Als de trainer het wil en het team denkt dat dat het beste is dan doe ik dat met alle liefde", vertelde de sluitpost onlangs in gesprek met RTV Rijnmond.