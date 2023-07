Tadic moet zich in Turkije verantwoorden voor incident met Kökçu

Dusan Tadic heeft zich in Turkije moeten verantwoorden voor zijn gedrag richting Orkun Kökçu in de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (1-2) op 5 april. De aanvaller, die Ajax deze maand inruilde voor Fenerbahçe, ontkent andermaal dat zijn gebaar iets met de ramadan te maken had.

"Er was een duel tussen mij en Orkun, waarna Orkun viel", roept Tadic in herinnering in een interview met Haber Global. "Hij stond op en kwam voor me staan. We hadden een normaal gesprek en ik vroeg hem: 'Hoe smaakte het gras?' Daarna zei ik: 'Je moet wat vaker naar de sportschool.' Hij zei na de wedstrijd zelf ook dat het niet belangrijk was. Ik respecteer alle religies. Helaas creëren mensen dingen die er niet zijn. Orkun is een geweldige speler en ik wens hem het beste toe."

De uitleg van Tadic is hetzelfde als in april, toen hij tegenover het Servische MozzartSport uitlegde hoe hij het moment beleefd had. In dat interview ontkende hij tevens dat hij de hand van de Feyenoord-aanvoerder niet wilde schudden. "We schudden de hand, maar in de media werd gezegd van niet. Kökçu koos de verkeerde speelhelft, vertelde daarna aan scheidsrechter Danny Makkelie dat hij de andere kant bedoelde, dat was het."