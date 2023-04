Tadic komt met uitleg: dit gebaar maakte hij richting Kökçu

Het veelbesproken gebaar van Dusan Tadic richting Orkun Kökçu had te maken met een duel dat zich vlak daarvoor afspeelde, zo zegt de aanvoerder van Ajax. Hij vroeg Kökçu 'of het gras lekker smaakte', en verwees naar eigen zeggen niet naar de ramadan.

In gesprek met het Servische MozzartSport wordt Tadic gevraagd naar alle speculatie over recente incidenten. "Oh, al die onzin! Eerst ging het over de aanvoerdersband voor Turkije en Syrië. Het was de beslissing van de club. De club besloot om speciale shirts te dragen voor de wedstrijd, wat ik een krachtiger gebaar vind, maar daar heeft niemand het over. Daarna het incident met Kökçu in ons stadion... We schudden de hand, maar in de media werd gezegd van niet. Kökçu koos de verkeerde speelhelft, vertelde daarna aan scheidsrechter Danny Makkelie dat hij de andere kant bedoelde, dat was het."

Daar kwam woensdag nog het gebaar richting Kökçu bij. "Na een duel met mij ging hij naar de grond. Hij sprong toen omhoog en liep tegen mij aan. Ik vroeg hem of het gras lekker smaakte. Daarna zei ik dat hij wat vaker naar de sportschool moet. Dat was alles, maar er wordt overal een groot verhaal van gemaakt." De overtreding waar Tadic op doelt was ook het moment dat een ruzie tussen de spelers inleidde. Tijdens die ruzie werd Klaassen geraakt door een voorwerp uit het publiek.

Mike Verweij, clubwatcher van Ajax namens De Telegraaf, speculeerde vrijdag al dat Tadic een 'gras-eten-gebaar' maakte. Dat dacht hij mede omdat Kökçü ontkende dat er sprake was van belediging. "Tadic en Kökçü hebben een voorgeschiedenis, die hebben echt een schurfthekel aan elkaar. Als Kökçü hem had kúnnen vastnagelen tijdens die persconferentie, dan had hij het gedaan, denk ik. Zeker als het over zijn geloof zou zijn gegaan, want dat is beneden alle peil. Ik werd erop gewezen dat hij vlak daarvoor een beuk kreeg en met zijn snoet op het gras lag, en dat hij daar nog even aan werd herinnerd door Tadic. Dat hij gras aan het eten zou zijn."

