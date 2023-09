Hans Kraay schrikt en is teleurgesteld in Omtzigt: 'Je had Wilders vanavond zijn nek kunnen omdraaien'

ESPN-verslaggever Hans Kraay junior begrijpt er niets van waarom Pieter Omtzigt (NSC) niet durft uit te spreken dat hij een samenwerking met Geert Wilders (PVV) uitsluit. Omtzigt gaf aan dat hij het niet snel zag gebeuren dat hij ging meeregeren met Wilders, maar Kraay vindt dat de politicus de deur direct dicht moet gooien.

"Meneer Omtzigt, ik heb u nogal gevolgd en ik ben een beetje geschrokken van u", begint Kraay. "Geert Wilders vraag aan u: 'Sluit mij niet uit, meneer Omtzigt'. Ik hoorde u zeggen van: ‘Ik zie niet dat we samen iets gaan doen.’ Zoiets was het, toch? Maar waarom in hemelsnaam niet van: ‘Nee, meneer Wilders! Honderd procent nee!", aldus Kraay, die van mening is dat de nieuwe leider van Nieuw Sociaal Contract PVV-leider Geert Wilders direct zou moeten uitsluiten voor een samenwerking.

Omtzigt reageert met de manier waarop hij dat ook al eens eerder deed: “Ik wil niet een regering waarbij je je niet aan de elementaire mensenrechten houdt. Als je zegt dat alle moskeeën dicht moeten of de koran verboden moet worden, dan denk ik dat je op een terrein zit waar je niet moet zitten", zegt de inwoner van Enschede, die vervolgens weer een reactie van de oud-voetballer krijgt: “Waarom zegt u niet gewoon van: nee, dat is honderd procent uitgesloten."

De oud-voetballer van onder meer De Graafschap en Brighton & Hove Albion laat in een later stadium van de uitzending opnieuw blijken dat hij het teleurstellend vindt dat Omtzigt niet met harde een duidelijke woorden komt richting Wilders: "U had vanavond Geert Wilders z’n nek om kunnen draaien. Dat heeft u niet gedaan. We gaan allemaal zwaar in de war naar huis.”