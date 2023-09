Hans Kraay: spelersvrouw Lizanne van Zutven is dolblij na zege Oranje

De roep om een terugkeer van Luuk de Jong bij het Nederlands elftal is volgens Hans Kraay junior snel verstomd. Voorafgaand aan de interlandperiode kreeg de spits van PSV de vraag of hij wilde terugkeren. Dat ziet hij in principe niet zitten, maar Wout Weghorst wist wel te scoren in de duels met Griekenland (3-0 zege) en Ierland (1-2 zege).

Volgens Kraay is Lizanne van Zutven, de vriendin van De Jong, dan ook blij. "Wout Weghorst heeft de vriendin van Luuk de Jong héél erg blij gemaakt, want we zitten niet meer achter Luuk de Jong aan. Die kan zich nu volledig op PSV concentreren. Sommige mensen, onder wie misschien wij ook, hebben getracht ervoor te zorgen dat De Jong zou terugkeren. Maar Weghorst heeft nu veel monden gesnoerd", merkt Kraay op bij ESPN.

De analist ziet dat Weghorst zijn hele carrière al de verwachtingen overtreft. "Het is zo knap. Hij gaat van FC Emmen naar Heracles Almelo, waarna je denkt: dat is zijn top. Na zijn transfer van Heracles naar AZ denk je hetzelfde. Hij jast er dan gewoon 23 of 24 in (27 officiële doelpunten in zijn laatste seizoen, red.) en gaat naar VfL Wolfsburg. 'Dat gaat hij niet redden', denk je. Is dat dan z'n top? Nee, hij heeft gewoon bij Manchester United gespeeld! Dat zien wij alleen op televisie, hij heeft gewoon in die kleedkamer gezeten."