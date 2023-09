'Het moet Steijn zorgen baren dat deze vier spelers de zwakste Ajax-schakels waren in de eerste helft'

De Nederlandse kranten hebben geen goed woord over voor het spel van Ajax tegen Ludogorets. De ploeg van Maurice Steijn oogde donderdagavond ongeïnspireerd en verloor met 0-1, al was dat na de eerdere 1-4 zege voldoende om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken.

"De dag voor het treffen met de zwakke Bulgaren ontboezemde Steijn niet alleen dat hij aan de voorkant in nul van de elf aankopen van directeur voetbalzaken Sven Mislintat inspraak heeft gehad, maar zei hij tevens ook met de hem geleverde selectie om het landskampioenschap te kunnen spelen. Afgaande op het losse zand dat het Mohammed Kudus-loze Ajax in het duel met Ludogorets was, het flitsende spel van PSV tegen Rangers FC (5-1) en de kracht van Feyenoord, moet de Hagenaar nog bergen werk verzetten om die woorden gestand te doen", concludeert De Telegraaf.

De Telegraaf denkt dat het Steijn zorgen baart dat de 'aanwinsten', een woord dat de krant tussen aanhalingstekens zet, Jakov Medic, Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Carlos Forbs 'in het eerste bedrijf tegen Ludogorets de zwakste schakels waren'.

Het Algemeen Dagblad spreekt van een 'wanvertoning' en schetst ook het contrast met Feyenoord en PSV. Waar die clubs donderdagavond aan eliteclubs werden gekoppeld in de Champions League, toonde Ajax aan ver verwijderd te zijn van dat niveau. "Paste Ajax zich vast aan aan de Europese degradatie? Nee, dit was nog erger. Een wedstrijd die een beetje deed denken aan een eerder thuisduel in de Europa League dit jaar, toen Ajax ook voorspelbaar en in een laag tempo voor de dag kwam en vrijwel niets klaarspeelde. Ook nu creëerde de thuisploeg amper goede kansen en geen schot op doel."

De Volkskrant schrijft dat Ajax 'met het schaamrood op de kaken' de groepsfase bereikte en Het Parool spreekt van een 'zwak' Ajax met 'weinig stabiliteit in de ploeg'. "Ajax miste creativiteit op het middenveld en in de aanval. Steven Berghuis had daar een bijdrage aan kunnen leveren, maar hij was grieperig in de aanloop naar de wedstrijd. Steijn hield hem een uur op de bank. De trainer greep in de rust wel in. Net als tegen Excelsior (2-2) haalde hij Van den Boomen uit de ploeg. Davy Klaassen was zijn vervanger. Het kijkplezier nam er niet door toe, behalve als Forbs het weer eens op een rennen zette. Dat was soms amusant, maar het leidde niet tot doelpunten. Van aanvoerder Steven Bergwijn ontbrak elk spoor, dat gold eigenlijk ook voor spits Brian Brobbey."