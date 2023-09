'Hij was tegen Griekenland niet zo goed als alle juichverhalen doen vermoeden'

Wim Kieft vindt dat Xavi Simons donderdagavond tegen Griekenland minder goed speelde dan de 'juichverhalen' doen vermoeden. Toch is de oud-aanvaller van mening dat de twintigjarige speler van RB Leipzig bij vlagen liet zien een potentiële topspeler te zijn.

Het Nederlands elftal versloeg Griekenland in het Philips Stadion met 3-0. "Alles bij elkaar kan Koeman beschikken over een selectie die wel iets kan betekenen volgende zomer op het EK in Duitsland. Met verdedigers als Virgil van Dijk, Nathan Aké, Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Denzel Dumfries en nieuwe jongens als Sven Botman en Micky van de Ven kan je vooruit. Op het middenveld heb je Frenkie de Jong en in de aanval staan Xavi Simons en Cody Gakpo aan het begin van een mooie carrière", stelt Kieft in zijn column in De Telegraaf.

Bij Simons en Gakpo zit het volgens Kieft mentaal wel goed. "Als je Simons hoort – hij was tegen Griekenland trouwens niet zo goed als alle juichverhalen doen vermoeden – weet hij heel goed wat hij nodig heeft om zijn carrière op te bouwen. Stapje voor stapje is zijn gedachte. Dus niet bij PSV in de Eredivisie blijven en niet van PSV naar Paris Saint-Germain of Bayern München overstappen. Hij koos bewust voor een sterkere competitie en een club, die net een niveautje hoger aantikt dan PSV. Vandaar de Bundesliga en vandaar RB Leipzig. Heel verstandig dat hij in zijn situatie onderkent dat zijn ontwikkeling tot topvoetballer stap voor stap hoort te gaan."

Waar Kieft vindt dat Simons meer kan dan hij tegen Griekenland liet zien, staat het voor hem als een paal boven water dat de aanvallende middenvelder een mooie carrière tegemoet gaat. "In de toekomst gaat iedereen veel plezier beleven aan Xavi Simons: bij zijn clubs, maar zeker ook bij het Nederlands elftal. Ook tegen Griekenland weer showde hij bij momenten zijn grote belofte."