'Ik was een groot talent bij Feyenoord. Toen ging ik naar Joe Rogan luisteren'

nam vorige maand het verrassende besluit om te stoppen als voetballer. De twintigjarige verdediger stond onder contract bij Feyenoord en werd verhuurd aan FC Dordrecht, maar kwam niet verder dan één wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Baars vertelt in een interview met Salaheddine Benchikhi op YouTube meer over zijn besluit. Ook sluit hij een terugkeer als voetballer niet uit.

Baars speelde tien jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar vond het voetbal de afgelopen jaren minder leuk. Dat had onder meer te maken met blessures die hij opliep. Tegelijkertijd kreeg hij meer interesse voor andere thema’s. ”Ik moet dan eigenlijk het hele verhaal vertellen. Ik was in de Onder 17 en Onder 18 echt een groot talent bij Feyenoord. Alles ging goed, ik zat bij Oranje Onder 17 en het EK kwam eraan, daar zou ik mee naartoe gaan, in ieder geval de kwalificatie althans. Maar toen kwam de lockdown en heb ik twee jaar amper kunnen voetballen”, blikt hij terug.

“Toen had ik wat meer tijd om thuis te zitten en video’s te kijken, podcasts te luisteren, bijvoorbeeld van een Joe Rogan. Podcasts over spiritualiteit, wat er gebeurt als je doodgaat, wat het doel van het leven is… Daar kwam ik in de coronatijd een beetje achter. Dat wekte mijn interesse.” Baars bleef toen nog wel voetballen. “Toen kwamen er veel blessures. Daardoor is mijn passie voor het voetbal steeds een beetje afgenomen.”

© ProShots

In de ontwikkeling van Baars als persoon speelde zijn kapper een belangrijke rol. Hij liet zich knippen door een Turkse kapper in Zwijndrecht, die hem de visie van de islam bijbracht over het leven na de dood. “Ik bleef daar podcasts over beluisteren, ik dacht er veel over na. Die kapper kwam met theorieën, met de islamitische kijk daarop, dat zette mij heel erg aan het denken. Hij kwam met argumenten waar ik niks tegenin kon brengen.”

Toch is er geen direct verband tussen de islam en zijn keuze om te stoppen als voetballer, maakt Baars duidelijk. “Ik was gewoon het plezier kwijt, daarom wilde ik stoppen. Dat had niks met de islam te maken. Het had vooral te maken met blessures en daar steeds weer van terugkomen. Niet spelen, of niet op je eigen positie… Ik kwam niet lekker in m’n vel. Ik merkte op een gegeven moment dat ik misschien toe was aan iets anders.”

De voormalig voetballer weet nog niet hoe zijn toekomst eruitziet. Momenteel speelt hij zaalvoetbal en traint hij voor zichzelf, zodat hij fit blijft. Hij is de liefde voor het voetbal niet compleet verloren, want ‘het spelletje vind ik echt leuk’. “Ik ga de komende maanden op zoek of ik andere dingen misschien nog leuker vind. Misschien wil ik wel weer voetballen als ik de liefde terugvind. Waar of hoe, dat zie ik wel. Ik wil me focussen op het geloof, werken, misschien wel in de zorg werken, dat lijkt me ook leuk. Ik wil misschien ook Arabisch gaan leren.”

Een overstap naar Saudi-Arabië is in dat opzicht geen gekke gedachte, zo stipt Salaheddine aan. “Daar heb ik wel over nagedacht”, beaamt Baars. “Misschien in de toekomst. Mensen gaan dan misschien denken dat je voor het geld gaat, maar daar gaat het mij niet om. Ik ga misschien reizen, kijken of ik Saudi-Arabië een mooi land vind om te wonen. Het zou mooi zijn om een kans te krijgen daar, maar dan wil ik benadrukken dat ik ga voor de taal, het geloof en het voetbal, niet voor het geld