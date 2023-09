Jade Anna gespot bij Eredivisie-wedstrijd; Yvonne Coldeweijer reageert

Influencer Jade Anna van Vliet was zondag aanwezig bij de Eredivisie-wedstrijd tussen AZ en Sparta Rotterdam. In het thuisvak zag ze AZ met 2-0 winnen.

De negentienjarige Jade was samen met haar zus Nura en hun vader Jorge aanwezig in het AFAS Stadion. Jade heeft een moeilijke week achter de rug, want ze maakte vijf dagen geleden bekend dat haar relatie met Gio Latooy ten einde is gekomen.

Op sociale media vragen sommige fans zich af of Jade nu met een voetballer aan het daten is, maar volgens juicevlogger Yvonne Coldeweijer is ze 'lekker haar vrijgezelle leventje aan het vieren'. "Ik heb het idee dat ze ergens gekwetst om is en nu wil bewijzen aan de buitenwereld hoe goed het met haar gaat."