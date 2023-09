Johan Derksen en Hélène Hendriks slopen Valentijn Driessen: 'Hij zit er compleet naast'

Valentijn Driessen heeft de plank misgeslagen in zijn commentaren op de aanstaande aanstelling van Michael van Praag bij Ajax. De journalist van De Telegraaf was zeer kritisch over de komst van de erevoorzitter, maar Johan Derksen denkt dat hij juist wél een goede aanvulling kan zijn in Amsterdam en kreeg bijval van Hélène Hendriks. De Snor was derhalve heel kritisch op zijn collega.

In de uitzending van Vandaag Inside was Derksen vrijdagavond opvallend hard over zijn collega Driessen, wiens columns hij normaliter juist met veel plezier leest. “Ik vind dat hij leuke columns schrijft”, begint Derksen in de uitzending, maar ditmaal konden de woorden van Driessen hem niet bekoren. “Dit was een belachelijke column, maar ik heb het zelf ook dertig jaar gedaan. Je moet niet steeds jezelf overtreffen en niets goed vinden.”

En juist dat proefde Derksen wel een beetje bij Driessen. “Dan noemt hij die twee nieuwe bij Ajax, Michael van Praag en Leo van Wijk, incestueuze Ajax-kliek. Maar wacht even: die mensen hebben van Ajax een grote club gemaakt, waardoor je een van de topclubs van Europa was met dat beleid.”

Hendriks sluit zich aan bij de woorden van Derksen en stelt dat het helemaal niet relevant is of Van Praag ook voor de komst van de geflopte Pier Eringa was. “Je moet vooruitkijken en hij is de man met ervaring. Als er iemand is die het kan, dan is Van Praag het”, zei Hendriks.

Derksen legde bovendien uit dat het Eringa niet te verwijten valt dat hij niet voor aankopen is gaan liggen, omdat hij geen sportieve achtergrond heeft. Dat was juist een taak voor Jan van Halst geweest. “Hier zit Valentijn er compleet naast, omdat hij toch weer hard wil zijn voor Ajax", aldus Derksen. Wilfred Genee opperde vervolgens met een knipoog om Driessen te cancelen in het programma.