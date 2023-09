Johan Derksen geeft ongezouten mening over tafelgast: 'Ik kruip niet in haar hol'

Vandaag Inside verwelkomde woensdag een nieuwe tafelgast: Miljuschka Witzenhausen. De tv-presentatrice zorgde voor positiviteit aan tafel, bijvoorbeeld door eten mee te nemen voor alle tafelheren. Maar het is de vraag of ze nog eens terugkeert in het programma.

René van der Gijp vond Witzenhausen een 'prima meisje' en 'lief'. Net als Wilfred Genee kon hij het waarderen dat ze eten had meegebracht. Derksen is ook te spreken over de persoonlijkheid van de presentatrice, al vindt hij haar inhoudelijk niet zo sterk.

"Ik vind het een heel warme persoonlijkheid, een feest om aan tafel te hebben. Een goede uitstraling. Een paar vetrolletjes, maar een heel knappe vrouw. Als het over eten gaat en over voorbeeldfunctie voor wat corpulente vrouwen, fantastisch. Als het over andere onderwerpen gaat vond ik het een beetje Koffietijd", aldus Derksen, die desgevraagd wel een 'voldoende' geeft aan de gast.

"Ik heb haar er graag bij, maar ik hoef haar niet meteen helemaal in de hol te kruipen, toch? Dat zou ik wel willen, maar dat doe ik niet. Ze is van harte welkom, maar als het over andere onderwerpen ging, vond ik het een tikje oppervlakkig."

