Johan Derksen laat geen spaan heel van Louis van Gaal: 'Hij moet eens kritisch in de spiegel kijken'

Uiteraard werd in de uitzending van Vandaag Inside van dinsdagavond stilgestaan bij de uitspraken die Louis van Gaal een dag eerder deed tijdens het Eredivisie-gala in Utrecht. Het gaat er bij Johan Derksen niet in dat de uitschakeling van Oranje door Argentinië - zoals Van Gaal beweert - deel uitmaakt van een vooropgezet plan van de FIFA dat Lionel Messi's Argentinië aan de wereldtitel moest helpen.

Van Gaal was even terug in Nederland om de Eredivisie Oeuvre Award in ontvangst te nemen. Bij die gelegenheid verkondigde hij tegenover de camera's van de NOS nog maar een keer zijn mening over de wedstrijd tegen de Argentijnen. Nederland kwam daarin terug van een 2-0 achterstand tot een 2-2 gelijkspel, maar trok na strafschoppen alsnog aan het kortste eind. Volgens Van Gaal had de FIFA daar een handje in. "Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen, en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is", klonk het onder meer.

"Hij komt daar om een prijs te halen die hij verdient, hij heeft het als trainer fantastisch gedaan", opent Derksen nog complimenteus over de 72-jarige trainer in ruste. "Maar hij breekt altijd zijn eigen imago weer af door een hele slechte verliezer te zijn, dat vreet aan hem", vervolgt de journalist. "Ik vind het echt gelul, de hele wereld is in scène gezet, dat geloof je toch niet?", aldus Derksen. De eveneens aangeschoven Özcan Akyol denkt dat er wél een kern van waarheid in de woorden van Van Gaal kan schuilen: "Ik kan me wel voorstellen dat je blij bent met een land dat geen kritiek op je heeft, want overal kwam kritiek op Qatar. Vanuit Duitsland en vanuit Engeland, maar in Argentinië deden ze niet over de mensenrechten en zo. Die organisatie vond het niet erg in ieder geval, dat Argentinië kampioen was", aldus Akyol.

Volgens Derksen zou Van Gaal er verstandiger aan doen de hand in eigen boezem te steken. "Hij moet eens kritisch in de spiegel kijken. Als een wonder maakten we nog gelijk in die wedstrijd en toen heeft hij alle manschappen naar achteren gehaald en gegokt op strafschoppen", refereert hij aan de verlenging, waarin Oranje vooral leek te willen voorkomen dat de Argentijnen er nog uit zouden komen. "Maar die Argentijnen waren zo aangeslagen, misschien had hij toen wel - huppakkee - door moeten stoten", vermoedt Derksen. "Maar dat vraagt hij zich helemaal niet af, dat hij zelf misschien ook wel een foutje gemaakt heeft."