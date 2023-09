Johan Derksen spreekt zich uit over opvolging Maarten van Rossum bij De Slimste Mens

Johan Derksen lijkt geen trek te hebben om Maarten van Rossum op te volgen als jurylid in de populaire televisiequiz De Slimste Mens. In de uitzending van Vandaag Inside van dinsdagavond werd de binnenkort vacante positie van de markante historicus besproken.

Al sinds de eerste aflevering in 2012 is de immer monotoon brommende historicus Van Rossum naast presentator Philip Freriks te zien in het programma, waarvan het 23e seizoen kortgeleden is afgerond. Freriks kondigde recent aan te gaan stoppen; omroep KRO-NCRV maakte daarop bekend dat voormalig nieuwslezer Herman van der Zandt het stokje van hem overneemt. Ook Van Rossum zal na het winterseizoen 2024-25 niet terugkeren in het programma, zo werd later duidelijk.

Derksen wordt in de wandelgangen genoemd als mogelijke opvolger van de eenmansjury; de rol van 'senior brombeer' is hem immers op het lijf geschreven. Wilfred Genee ziet het in ieder geval wel zitten: "Zou je het willen? Iedereen heeft het over de opvolger van Maarten van Rossem. En ik wil niet moeilijk doen, maar je bent veel jonger dan Maarten, dus...", aldus de presentator.

Derksen lijkt echter niet warm te lopen voor de functie: "We hebben de kijkcijfers van Vandaag Inside net op niveau, willen jullie weer terug dan?", luidt zijn eerste antwoord. Tafelgast Özcan Akyol geeft hem groot gelijk: "Bij De Slimste Mens krijft hij niet zoveel spreektijd." Die angst deelt Derksen echter niet: "Oh, maar die pak ik gewoon hoor. Dat gladde presentatortje komt niet aan het woord!"