Johan Derksen wijst redder van Ajax aan; Noa Vahle kan lach niet onderdrukken

Johan Derksen ziet Louis van Gaal als de aangewezen man om orde op zaken te stellen bij Ajax. De analist van Vandaag Inside acht Van Gaal als ‘crisismanager’ geschikt om de dolende club uit de brand te helpen.

“Ik vind het nu ook geen gek idee om alle technische zaken over te geven aan Van Gaal, als crisismanager”, zegt Derksen woensdagavond bij Vandaag Inside. “Dit seizoen is verloren en dat kost zoveel geld, want ze halen de Champions League niet. Daardoor zitten ze een paar jaar financieel in de problemen.” Journalist Noa Vahle, aanwezig bij het praatprogramma, kan een lach niet onderdrukken. “Haha, altijd weer Louis.”

Derksen vindt dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat in ieder geval direct op non-actief gezet moet worden. “Normaal gesproken in een beursgenoteerd bedrijf wordt zo’n man eerst op non-actief gesteld. En als het dan bewezen is, gaat hij weg. Maar die raad van commissarissen, die Pier Eringa en Jan van Halst, die zijn zo geil op het pluche stoeltje bij Ajax. Die gaan nu eerst weer rommelen, maar je moet zo’n man gewoon meteen op non-actief zetten. Die moet je niet meer loslaten. Als je bij een beursgenoteerd bedrijf werkt, moet je die reglementen naleven.”

Video: Johan Derksen schuift Louis van Gaal naar voren bij Ajax